Börsenplätze Ceres Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

4,38 EUR +7,09% (22.01.2020, 15:08)



London-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

373,00 GBp +7,49% (22.01.2020, 14:52)



ISIN Ceres Power-Aktie:

GB00BG5KQW09



WKN Ceres Power-Aktie:

A2NB49



Ticker-Symbol Ceres Power -Aktie:

CFJA



London Ticker-Symbol Ceres Power-Aktie:

CWR



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (22.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) unter die Lupe.Paukenschlag zur Wochenmitte: Bosch erhöhe die Beteiligung an dem britischen Unternehmen von 3,9 auf rund 18 Prozent. Kostenpunkt: 90 Millionen Euro. Um die strategische Investition zu untermauern und die Partnerschaft zu stärken, erhalte Bosch im Rahmen der Transaktion das Recht zur Berufung eines Mitglieds in den Aufsichtsrat von Ceres Power, heiße es von Unternehmensseite.Ceres Power gehöre zu den führenden Anbietern von Festoxid-Brennstoffzellen. Dies habe Jürgen Gerhardt, Leiter des Produktbereichs für mobile Brennstoffzellen bei der Robert Bosch GmbH, gegenüber dem AKTIONÄR im letzten Jahr bestätigen können. Ceres ergänze Bosch strategisch gut. "Ceres Power hat eine führende Zellentechnologie zu bieten. In Kombination mit dem Know-how von Bosch kann die Technologie weiterentwickelt, konkurrenzfähiger gemacht und für den breitgefächerten Einsatz in Kraftwerken vorbereitet werden."Bosch positioniere sich immer stärker im zukunftsträchtigen Brennstoffzellen-Markt. Erst im vergangenen Jahr hätten sich die Deutschen eine Beteiligung von 11,3 Prozent an der schwedischen PowerCell gesichert. Auch beim US-Start-up Nikola Motor sei Bosch mit von der Partie.Dank des immensen Vertrauensbeweises von Bosch in Form der ausgebauten Beteiligung hebt Michel Doepke von "Der Aktionär" sein Kursziel für die Ceres Power-Aktie auf 5,50 Euro an, der Stopp sollte auf 3,00 Euro erhöht werden. (Analyse vom 22.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link