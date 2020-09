Börsenplätze CeoTronics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CeoTronics-Aktie:

2,98 EUR +0,68% (18.09.2020, 08:48)



Xetra-Aktienkurs CeoTronics-Aktie:

2,92 EUR (17.09.2020)



ISIN CeoTronics-Aktie:

DE0005407407



WKN CeoTronics-Aktie:

540740



Ticker-Symbol CeoTronics-Aktie:

CEK



Kurzprofil CeoTronics AG:



Die CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407, WKN: 540740, Ticker-Symbol: CEK) hat sich als führender Systemanbieter von mobilen digitalen Funk-Netzen und -Endgeräten für lokale mobile Anwendungen sowie von hochwertigen Kommunikations-Headsets und -Systemen für die professionelle Nutzung im Premiumsegment etabliert. Mit höchster Beratungskompetenz, Kundennähe, bester Produkt-Qualität in Funktion und Verarbeitung, der Verwendung neuester Technologien und die Flexibilität, kundenindividuelle Systemlösungen zu entwickeln, hat sich CeoTronics seit ihrer Gründung 1985 in der Spitze der Qualitäts- und Leistungs-Pyramide positioniert.



CeoTronics-Produkte werden vorwiegend in Europa und in Nord-Amerika, jeweils in anspruchsvollen/schwierigen Umgebungsbedingungen von den Feuerwehren, den Landespolizeien und der Bundespolizei, dem Militär, den Energieversorgern und Kraftwerksbetreibern, den Airlines/Airports und von verschiedenen anderen Industriebereichen eingesetzt. Z.B. im Lärm, beim Tragen von Atemschutzgeräten, Helmen oder Schutzanzügen oder wenn beide Hände für die eigentliche Arbeit frei bleiben müssen. Aber auch verdeckt einzusetzende Audio- und Video-Systeme gehören zur Kernkompetenz der CeoTronics AG.



Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt und auch auf Xetra gehandelt. (18.09.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - CeoTronics-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Mit einem sehr starken Jahresergebnis kann die CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407, WKN: 540740, Ticker-Symbol: CEK) aufwarten, die wir unseren Lesern erstmals im Februar 2017 mit einem Kursziel von 4,70 Euro bei Kursen um 2,10 Euro vorgestellt hatten, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Während einer kurzen Schwächephase 2018 sei die Aktie dann allerdings unter den Stopp-Loss gefallen. Ein erneuter Einstieg könnte sich nun aber lohnen, denn im am 31. Mai beendenden Geschäftsjahr sei richtig Geld verdient worden, zudem seien die Auftragsbücher gut gefüllt.CeoTronics habe sich als führender Systemanbieter von mobilen digitalen Funk-Netzen und -Endgeräten für lokale mobile Anwendungen sowie von hochwertigen Kommunikations-Headsets und -Systemen für die professionelle Nutzung im Premiumsegment etabliert. Die Produkte würden vorwiegend in Europa und in Nordamerika angeboten und dort von Feuerwehren, der Landes- und der Bundespolizei, dem Militär, den Energieversorgern und Kraftwerksbetreibern, den Airlines und Airports und von verschiedenen anderen Industriebereichen eingesetzt.Im Geschäftsjahr 2019/2020 habe Ceo-Tronics mit einem Konzernumsatz in Höhe von 24,5 Mio. Euro einen neuen Rekord erzielen und damit den Vorjahresumsatz von 16,9 Mio. Euro deutlich übertreffen können. Noch besser sehe es beim Ergebnis aus: Das Konzernergebnis vor Steuern betrage 2,26 Mio. Euro und habe damit um satte 441% über dem Niveau des Vorjahres gelegen. Unter dem Strich stehe ein Jahresüberschuss von 1,63 Mio. Euro, nachdem im Vorjahr noch ein leichter Verlust habe gemeldet werden müssen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 0,25 Euro. Auch im Auftragsbestand tue sich Erfreuliches. Gemessen am Fünf-Jahres-Durchschnitt von 10,2 Mio. Euro würden die zum 31.5.2020 gemeldeten 22,5 Mio. Euro deutlich herausragen und zeigen, dass das Unternehmen auch für das laufende Geschäftsjahr gut aufgestellt sei.Für die Geschäftsjahre 2020/2021 bis 2022/2023 erwarte der CeoTronics-Vorstand in fast allen Prioritätsmärkten eine erhöhte Investitionstätigkeit der staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräfte sowie ab Anfang 2021 eine sich wieder erholende Investitionstätigkeit in der Industrie und bei den Werk- und Berufsfeuerwehren. Trotz der Covid-19-Pandemie erwarte CeoTronics daher aus heutiger Sicht, den Umsatz und das Ergebnis im Geschäftsjahr 2020/2021 leicht steigern zu können.Die Experten von "AnlegerPlus News" trauen der CeoTronics-Aktie mittelfristig ein Niveau von 5 Euro zu, ein Einstieg zu den aktuellen Kursen könnte sich daher lohnen. Ein Stopp-Loss-Limit sollte in diesem Fall bei 2,30 Euro platziert werden. (Ausgabe 09/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link