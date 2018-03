Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin.

San Francisco (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse des Analysten Michael King von JMP Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Michael King von JMP Securities seine Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG).Die Zusammenarbeit mit Prothena bedeute für Celgene Corp. einen signifikanten Fortschritt auf dem Weg in den Markt für neurodegenerative Erkrankungen einzusteigen. Die Analysten von JMP Securities sind der Ansicht, dass Celgene die Möglichkeit habe die Expertise im Bereich Protein- Homöostase in dem Feld gewinnbringend einzusetzen.Die Ausgestaltung der Vereinbarung sei für Celgene ebenfalls vorteilhaft. Allerdings glaubt Analyst Michael King, dass entweder herausragende klinische Daten oder transformatorische M&A-Aktivitäten notwendig sind, um die Celgene-Aktie wieder in die Gunst der Investoren gelangen zu lassen.Die Aktienanalysten von JMP Securities stufen in ihrer Celgene-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "market perform" ein.