Tradegate Aktienkurs Celgene-Aktie:

74,43 Euro -0,02% (13.02.2018, 14:54)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

USD 92,10 +0,64% (13.02.2018, 15:04, vorbörslich)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin.

(13.02.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Meacham von Barclays:Aktienanalyst Geoffrey Meacham vom Investmenthaus Barclays empfiehlt Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse nunmehr eine Übergewichtung der Aktie des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG).Die Konzentration bei Celgene Corp. auf Revlimid sorge langfristig für Risiken. Allerdings sind die Barclays-Analysten der Meinung, dass die aktuelle Bewertung diese Risiken bereits in angemessener Weise reflektiert.Seit dem Kurshoch im Oktober 2017 habe der Aktienkurs um mehr als 50 USD nachgegeben. Das Chance/Risiko-Profil signalisiere ein attraktives Aufwärtspotenzial, so der Analyst Geoff Meacham.Die Aktienanalysten von Barclays stufen in ihrer Celgene-Aktienanalyse das Rating von "equal weight" auf "overweight" hoch, halten aber am Kursziel von 105,00 USD fest.Börsenplätze Celgene-Aktie:XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:74,50 Euro -0,80% (13.02.2018, 13:01)