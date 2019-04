Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

83,69 EUR +0,01% (12.04.2019, 08:47)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

94,23 USD -0,11% (11.04.2019, 22:00)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (12.04.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Celgene-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) charttechnisch unter die Lupe.Eine Auswertung mithilfe des "HSBC Trendkompass" fördere immer wieder interessante Tradingkandidaten zu Tage. Besonders zu schätzen wissen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt Situationen, in denen sich zu einem durch die objektiven Kriterien der Relativen Stärke (Levy) und des Momentums (vier Wochen) definierten Haussetrend eine charttechnische Ausbruchskonstellation gesellt. Genau dies sei aktuell möglicherweise die Ausgangslage der Celgene-Aktie. So arbeite der Biotechtitel seit gut einem Jahr an einer Bodenbildung in Form einer inversen S-K-S-Formation. Die Nackenzone der unteren Umkehr falle dabei mit dem Pendant des Doppeltopps der letzten Jahre sowie weiteren charttechnischen Barrieren zusammen. Vor allem die 38,2%-Korrektur des gesamten Abwärtsimpulses seit Oktober 2017 (92,43 USD) sowie die 90-Wochen-Linie (akt. bei 95,11 USD) würden die beschriebene Schlüsselzone untermauern.Vor diesem Hintergrund definieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt einen Anstieg über die oben genannte Glättungslinie als Signalgeber für einen Longeinstieg. Rückenwind komme dabei von Seiten des trendfolgenden MACD, der auf Wochenbasis "long" positioniert sei und im Monatsbereich gerade auf "kaufen" gedreht habe. Als engmaschiger Stopp biete sich im Ausbruchsfall das Februarhoch bei 91,57 USD an. (Analyse vom 12.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:83,50 EUR +0,30% (11.04.2019, 17:35)