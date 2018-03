Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

USD 87,19 +0,08% (01.03.2018, 22:00)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (02.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Celgene-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) charttechnisch unter die Lupe.Seit Anfang des Jahres stehe die Celgene-Aktie wieder unter Druck. Zuletzt habe der Titel dabei sogar die wichtige Haltezone aus verschiedenen Tiefpunkten bei 94/93 USD preisgeben müssen. Damit bestehe die Gefahr, dass die Hochs vom Juli 2015 und Oktober 2017 bei 141 USD bzw. 147 USD letztlich ein Doppeltopp definieren würden. Der aktuelle Ausbruch auf der Unterseite werde dabei durch den trendfolgenden MACD bestätigt, der derzeit sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis "short" positioniert sei. In dieser Gemengelage definiere das Tief vom Oktober 2014 (83,16 USD) im Zusammenspiel mit dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses seit Frühjahr 2009 (82,81 USD) den nächsten Auffangbereich. Darunter stecke das Tief vom April 2014 (66,85 USD) eine weitere Haltelinie ab. Für einen kleinen Hoffnungsschimmer sorge allerdings, die Tatsache, dass der RSI auf Wochenbasis bereits jetzt im überverkauften Bereich notiere. Ohne eine Rückeroberung der o. g. Nackenzone der Toppbildung bei 93/94 USD verbiete sich aus charttechnischer Sicht aber jeder Gedanke an ein antizyklisches Long-Engagement, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:71,20 Euro -1,45% (02.03.2018, 10:18)Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:71,13 Euro +0,04% (02.03.2018, 10:43)