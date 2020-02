Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

115,00 EUR -2,41% (27.02.2020, 08:38)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

128,25 USD -0,58% (26.02.2020, 22:00)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (27.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Caterpillar: Für Anleger steht viel auf dem Spiel - ChartanalyseAls die Kurse von Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) Ende Oktober über den Widerstandsbereich um 140 USD ausbrachen, bestand die Chance auf einen großen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Auch der anschließende Pullback sei erfolgreich abgeschlossen worden. Nur der Bullenmarkt mit neuen Hochs jenseits von 160 USD habe sich nicht einstellen wollen. Stattdessen seien in diesem Jahr die Verkäufer zurückgekehrt und aktuell würden die Bullen mit dem Supportbereich um 129,30 USD kämpfen.Für Investoren in der Caterpillar-Aktie stehe momentan relativ viel auf dem Spiel. Formal liege ein intakter Abwärtstrend vor und unterhalb von 129,30 USD könnte es in diesem weiter abwärts gehen. Da gäbe es beispielsweise noch das Aufwärtsgap vom 11. Oktober zu schließen. Auch der mittelfristige Supportbereich bei 117-112 USD wäre ein mögliches Kursziel innerhalb der Abwärtsbewegung. Sollten die Käufer jetzt jedoch schnell mehr Druck machen können, bestünden Erholungschancen in Richtung 135 und vielleicht sogar ca. 140 USD. (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:119,88 EUR -0,81% (26.02.2020, 17:35)