Bilanzprognosen für 2019



Die Konzernleitung von Caterpillar habe mit der Vorlage der Quartalszahlen für das zweite Quartal 2019 den Ausblick für das Gesamtjahr 2019 unverändert gelassen. Man gehe von einem Ergebnis je Aktie im Bereich von 12,06 bis 13,06 USD beziehungsweise auf adjustierter Basis von einer Spanne von 11,75 bis 12,75 USD aus und damit von einem weiteren Rekordjahr. Gemäß der Konsensschätzungen für 2019 könnte sich der Umsatz bei 55,9 Mrd. USD einfinden. Das EBIT könnte 8,89 Mrd. USD betragen. Der Gewinn je Aktie wäre im Bereich der oben genannten Spanne von 11,75 bis 12,75 USD oder im Bereich des Medianwerts von 12,25 USD zu avisieren und die Dividende könnte demnach in auf 3,78 USD anziehen. Die Nettoverschuldung des Konzerns könnte sich 2019 auf 1,45 Mrd. USD erhöhen.



Termine



Die Caterpillar Inc. präsentiere am 23. Oktober 2019 den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2019. (Analyse vom 16.09.2019)



Börsenplätze Caterpillar-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

120,08 EUR -0,56% (16.09.2019, 09:28)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

133,78 USD +1,54% (14.09.2019, 0:30)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE Ticker Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (16.09.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) unter die Lupe.Die Caterpillar Inc. entwickele und produziere unter anderem Hochleistungsequipment für die Minenindustrie - etwa große Muldenkipper oder Bagger - aber auch Baumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren, Gasturbinen für die Industrie, Diesellokomotiven und vieles mehr. Die Kunden würden sich zum Beispiel in der Bau-, Rohstoff-, Energie- und Transportindustrie finden. Wenn Straßen, Häuser, Brücken, Schulen, Krankenhäuser oder andere Großprojekte gebaut würden, Rohstoffe in Minen abgebaut würden, Energie in einem zu erschließenden Gebiet bereitzustellen sei, Güter im Industriebereich bewegt würden, seien oft Produkte von Caterpillar involviert. Derzeit seien rund 4 Millionen Maschinen aus dem Hause Caterpillar weltweit im Einsatz. Der Konzern habe seinen Sitz in Deerfield im US-Bundesstaat Illinois und werde von CEO D. James Umpleby geleitet.KonzerngliederungDer Caterpillar-Konzern sei in die beiden Bereiche Maschinen, Energie und Transport und Finanzprodukte untergliedert. Im Segment Maschinen, Energie und Transport werde das Produkt- und Dienstleistungsportfolio für die Bau-, Rohstoff- und Minenindustrie, Energie- und Transportindustrie gebündelt, sowie alle weiteren operativen Segmente des Unternehmens. Das Segment Finanzprodukte umfasse die maßgeschneiderten Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen der Caterpillar Financial Servises Corporation und der Caterpillar Insurance Holdings.Details zur Aktie CaterpillarDie Aktien von Caterpillar würden an der New Yorker Wertpapierbörse (New York Stock Exchange - NYSE) mit dem Börsenkürzel CAT gehandelt. Die Wertpapiere würden unter anderem dem Dow Jones und S&P 500 angehören. Zum Zeitpunkt dieser Analyse seien rund 562,59 Mio. Aktien ausstehend. Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 8,92 Prozent Vanguard, mit 8,31 Prozent State Street, mit 6,22 Prozent BlackRock und mit 3,74 Prozent State Farm Mutual Automobile Insurance. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie um rund 26 Prozent an Wert gewonnen, während der Dow Jones im Vergleichszeitraum nur um rund 59 Prozent gestiegen sei. Die Wertpapiere seien somit ein deutlicher Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 75,83 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NYSE in den letzten 52 Wochen 159,37 USD im Hoch und 111,75 USD im Tief gekostet.Aktuelle AnalysenLangfristige ChartanalyseSeit Anfang 2016 habe sich die Aktie von Caterpillar Inc. vorerst sehr positiv entwickeln können und sei im Zuge einer Aufwärtsrally innerhalb von zwei Jahren aus dem Bereich von rund 60,00 USD kommend hinauf bis auf gut 175,00 USD gestiegen - nahezu eine Verdreifachung. Diese Höhen hätten jedoch nicht lange gehalten werden können und so sei aus einer vorerst leichten Konsolidierung im Aufwärtstrend eine klare Abwärtsbewegung geworden, die kürzlich zum zweiten Mal das charttechnisch wichtige Level von gut 110,00 USD getestet habe. Von dort sei die Aktie abermals etwas in Aufwärtsrichtung abgeprallt und am vergangenen Freitagsschluss habe ein Kurs nahe der 133,50 abgelesen werden können.Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den kommenden Handelswochen erneut etwas Stärke zeige. Idealerweise sollte sich dazu der Wert zunächst wieder über den wichtigen Bereich von rund 140,00 USD bewegen und somit das letzte markante Hoch überschreiten. Darunter wären gegebenenfalls ebenfalls schon Käufe denkbar, jedoch mit einem etwas aggressiveren Charakter. Als richtungsentscheidend sollte aus aktueller Sicht die Unterstützung von 125,00 USD gewertet werden. Rutsche die Aktie von Caterpillar Inc. erneut unter diese Zone, sollten Käufe vorerst zurückgenommen werden, da ein Rutsch unter 110,00 USD drohen könnte. Eine situativ neue Analyse wäre anzuraten.Fundamentaldaten 2018Bei der Caterpillar Inc. werde jeweils zum 31.12. gemäß des Rechnungslegungsstandards US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Das Unternehmen habe Umsätze in Höhe von 51,822 Mrd. USD (USA-Anteil 41 Prozent) erzielt. In Kombination mit weiteren Erlösen durch Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen in Höhe von 2,900 Mrd. USD habe der Umsatz bei 54,722 USD gelegen. Im Vergleich dazu hätten die Umsätze im Vorjahr bei 42,676 Mrd. USD beziehungsweise 45,462 USD gelegen. Der Umsatz des Jahres 2018 in Nordamerika habe bereits bei 25,623 Mrd. USD gelegen, der in Asien-Pazifik bei 12.475 Mrd. USD, der in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten bei 11,929 Mrd. USD und der in Lateinamerika bei 4,695 Mrd. USD. Das operative Ergebnis sei mit 8,293 Mrd. USD testiert worden. Der Konzernjahresüberschuss habe 6,147 Mrd. USD betragen. Im Vorjahr habe der Jahresüberschuss bei 754,0 Mio. USD gelegen. Das Ergebnis je Aktie habe unverwässert bei 10,39 USD gelegen und verwässert bei 10,26 USD. Die Dividende habe 3,36 USD betragen und die Ausschüttungssumme rund 1,93 Mrd. USD. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 7,857 Mrd. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 14,080 Mrd. USD gelegen. Das gezeichnete Kapital sei mit 5,827 Mrd. USD angegeben worden. Die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 64,429 Mrd. USD testiert worden und die Bilanzsumme habe 78,509 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 104.000 Mitarbeiter beschäftigt.