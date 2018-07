Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

116,54 EUR -0,13% (23.07.2018, 22:25)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

136,28 USD -0,39% (23.07.2018, 22:00)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (24.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktie: Kurzfristig bärische Tendenz - ChartanalyseCaterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist weltweit einer der größten Anbieter von Bau- und Bergbautechnik und zeigte sich von Anfang 2016 bis zum Beginn dieses Jahres höchst positiv, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Ausgehend von Notierungen unterhalb von 60 USD sei der Kurs in der Spitze bis auf 173,24 USD angestiegen. Für diese Party würden Anleger seit Jahresbeginn jedoch den Preis zahlen. Die Aktie korrigiere in großem Stil und sei zuletzt auch unter den EMA 200 zurückgefallen. Der Rückeroberungsversuch, den die Käufer im Juli gestartet hätten, sei mit der jüngsten Entwicklung dabei zu scheitern.Die Caterpillar-Aktie korrigiere. Was man mittelfristig als bullische Flagge interpretieren könnte, beherberge kurzfristig jedoch bärische Tendenz. Dies komme auch im jüngsten Ausbruch aus der kleinen Dreiecksformation nach unten zum Ausdruck. Es scheine, als hätten die Bullen derzeit nicht die Kraft für größere Erholungsgewinne. Treffe dies zu, seien Abgaben bis hin zu 128 USD in den nächsten Tagen nicht ausgeschlossen. Sollten sich die Käufer hingegen durchsetzen und Kurse oberhalb von 141,35 USD etablieren, wäre eine Kaufwelle möglich. Im Rahmen dessen treffe man im Bereich von 146,25 USD und ca. 153 USD auf die nächsten Widerstände. (Analyse vom 24.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:116,37 EUR -1,39% (23.07.2018, 17:35)