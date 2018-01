Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

129,27 EUR -1,51% (30.01.2018, 12:47)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

162,58 USD -2,68% (29.01.2018, 22:00)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE Ticker Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (30.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktie: Ausgeprägte Korrektur denkbar - ChartanalyseIn 2012 markierte das Wertpapier des gleichnamigen Baumaschinenherstellers Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ein vorerst letztes Hoch bei 116,95 US-Dollar und schwenkte anschließend in eine mittelfristige Konsolidierung ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Abgaben auf 56,36 US-Dollar bis Anfang 2016 hätten hieraus resultiert, dort habe eine Stabilisierung einsetzen und ein enger Aufwärtstrend etabliert werden können. Als der US-Präsident mit seinem Wahlversprechen massiv in die Infrastruktur investieren zu wollen, sein Amt angetreten sei, sei die Caterpillar-Aktie nur wenig später dynamisch angesprungen und habe sich über die Jahreshochs aus 2012 hinwegsetzen können. Anschließend sei eine äußerst starke Aufwärtsbewegung bis auf ein Verlaufshoch von 173,24 US-Dollar gefolgt. Im Januar aber reiche die Kraft der Käufer für frische Rekordstände nicht mehr aus, es sei ein Doppeltop zurückgeblieben und könnte für die kommenden Wochen nun eine ausgeprägte Korrektur bereithalten.Mit dem Rücksetzer von dem Widerstandsniveau zwischen 173,10 und 173,24 US-Dollar eröffne Caterpillar nun die Möglichkeit auf eine kurzfristige Korrektur zunächst bis in den Bereich von 145,51 US-Dollar. Darunter könnte sogar das Niveau von rund 130,00 US-Dollar angesteuert werden, wodurch eine der zahlreichen Kurslücken geschlossen werden dürfte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:129,01 EUR -2,27% (30.01.2018, 12:35)