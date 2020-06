"Casino Mentalität" beherrscht die Märkte

Ein weiterer Impuls sei mit dem überraschend positiven US-Arbeitsmarktbericht gefolgt. Entgegen der Erwartung einer weiter steigenden Arbeitslosenquote seien 2,5 Millionen neue Stellen geschaffen worden. Die derzeit optimistische Stimmung, die durch die Konjunkturmaßnahmen und den US-Arbeitsmarktbericht gestützt worden sei, habe in den vergangenen Wochen die weltweiten Aktienmärkte beflügelt. Der massive Kursanstieg (DAX +25%) innerhalb der letzten drei Wochen sei historisch einmalig. Dabei würden mögliche Unsicherheitsfaktoren ausgeblendet.



Auch das Überschreiten der 200-Tages-Linie in vielen Aktienindices zeige, dass die Märkte den Crash überwunden zu haben scheinen und die Gefahr eines zweiten Einbruchs gebannt sei. Die damit verbundene Hoffnung auf eine baldige Erholung der Weltwirtschaft führe allerdings zu einer deutlichen Überbewertung ("priced for perfection"). Auffällig sei auch, dass langjährige Underperformer (v.a. Titel aus der Old Economy und Value-Titel) in den letzten Wochen am stärksten gestiegen seien. Somit würden sich die Aktienmärkte zunehmend von der Realwirtschaft entfernen.



Die Prognose, dass die V-förmige Erholung der Wirtschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eintreten werde, könnte für zunehmende Volatilität und Enttäuschung sorgen. "Summa summarum befinden wir uns in einer schwierigen Gesamtsituation. Wir bleiben für den Moment vorsichtig und setzen unverändert auf Qualität", so Michael Winkler. (08.06.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Fiskalpolitische Impulse und Maßnahmen, die nach dem Abflauen der Krise die europäische Konjunktur wieder in Gang bringen sollen, stehen derzeit im Fokus, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Das Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung treffe sowohl bei Vertretern aus Politik und Wirtschaft als auch bei Marktbeobachtern auf breite Zustimmung. Zudem habe die EZB in der vergangenen Woche das Notkaufprogramm (PEPP) um 600 Milliarden ausgeweitet und die Anleihekäufe kräftig aufgestockt. Die aktuellen geld- und fiskalpolitischen Impulse seien in dieser Form und Höhe einmalig. Die geplanten 750 Milliarden Euro der EU zur Unterstützung der am stärksten von der Pandemie betroffenen Unternehmen, Staaten und Branchen, würden diese Entwicklung noch weiter stützen. Allerdings wecke das Vorhaben der Zentralbanken, die Wirtschaft mit billigem Geld anzukurbeln und Staatsausgaben direkt zu finanzieren, den Anschein, als seien Geld und Schulden uneingeschränkt verfügbar. Im Casino würde man sagen: "all in".