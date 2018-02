Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

18,96 EUR -0,97% (22.02.2018, 17:29)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (23.02.2018/ac/a/a)



Carrefour (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) hat sich viel vorgenommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um das stagnierende Geschäft wieder zu beleben, habe sich die Supermarktkette einen radikalen Umbau verordnet. Unter anderem sollten am Firmenstammsitz in Boulogne-Billancourt 2.400 Arbeitsplätze wegfallen. Zudem wolle Carrefour mehr als 270 der früheren Dia-Märkte loswerden, die der Konzern einst von der spanischen Kette übernommen habe, und die die großflächigen Hypermärkte verkleinern würden. Bis 2020 wolle Carrefour so jährlich 2 Mrd. Euro einsparen. Im Gegenzug solle das Online-Geschäft ausgebaut werden.Die Börse habe dem Carrefour-Papier für die in Aussicht gestellte Besserung kräftig Vorschusslorbeeren verteilt. Auf Monatssicht verteuerte sich die Carrefour-Aktie um knapp 4 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2018)