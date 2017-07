Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

21,105 EUR -0,82% (10.07.2017, 11:04)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:
852362

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:
CAR

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:
CA

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:
CRERF

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (10.07.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Carrefour-Aktie (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) von 25 Euro auf 23 Euro.Die Umsatzzahlen (inkl. MwSt.) zum Q2/2017 (+6,1% auf 21,76 (Vj.: 20,50) Mrd. Euro) hätten über der Analystenschätzung (20,91 Mrd. Euro), jedoch im Rahmen der Marktprognose (21,5 Mrd. Euro) gelegen. Der währungsbereinigte (wb.) Umsatzanstieg habe sich auf 4,4% y/y belaufen. Auf vergleichbarer Basis (lfl.; ohne Treibstoff, ohne Kalendereffekte) sei ein Zuwachs von 2,8% y/y erzielt worden. Hauptwachstumstreiber sei hierbei der Bereich Rest der Welt gewesen, der u.a. Asien und Lateinamerika beinhalte. Die Entwicklung in Frankreich sei mit +1,9% y/y besser als erwartet ausgefallen und habe ein vergleichsweise hohes Niveau erreicht. Diese Entwicklung sei vor allem durch die Convenience- aber auch die Supermärkte getragen worden. In H1/2017 habe Carrefour einen Umsatzanstieg auf 43,05 (Vj.: 40,55) Mrd. Euro verzeichnet.Positiv hervorzuheben sei nach Meinung der Analystin das erneut besser als erwartete lfl.-Wachstum auf dem Heimatmarkt. Trotzdem sehe sie die bestehende hohe Wettbewerbsintensität, die zu verstärkten Preisnachlässen (Margendruck) führe, kritisch.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt ihre Halteempfehlung für die Carrefour-Aktie bei vorerst unveränderten Prognosen. (Analyse vom 10.07.2017)Xetra-Aktienkurs Carrefour-Aktie:21,20 EUR +0,07% (10.07.2017, 10:00)