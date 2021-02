Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1, London-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (16.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1, London-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) unter die Lupe.Auch wenn Carnival-Tochter Aida Cruises erneut den Start ihrer Kreuzfahrten auf den 20. März verschieben müsse - die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrt-Anbieter gewinne im frühen US-Handel mehr als fünf Prozent. Da es offenbar keine aktuellen Unternehmens-News gebe, dürften die rückläufigen US-Corona-Zahlen und dortigen Fortschritte beim Impfen den Titel anschieben.In den USA gehe die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Die Behörden hätten am Sonntag 64.194 neue Fälle gemeldet, wie aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Montagmorgen hervorgegangen sei. Am Sonntag der Vorwoche seien noch 89.581 neue Infektionen gemeldet worden. Der bisherige Tagesrekord habe am 2. Januar bei 300.282 neuen Infektionen binnen 24 Stunden gelegen.Auch die Zahl der täglichen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Ansteckung sei im Wochenvergleich zurückgegangen. Sie habe laut JHU am Sonntag bei 1.084 gelegen. Am selben Tag der Vorwoche seien 1.305 Todesfälle gemeldet worden. Der bisherige Höchstwert sei am 13. Februar mit 5.443 Toten verzeichnet worden.Bislang hätten in den USA rund 38,2 Millionen Menschen die erste Impfung gegen das Virus erhalten, rund 14 Millionen schon beide Impfdosen, wie aus Daten des CDC hervorgehe. Damit seien schon rund zwölf Prozent mindestens einmal geimpft. Zum Vergleich: In Deutschland liege die Impfquote laut Robert-Koch-Institut bei 1,7 Prozent.Investierte Anleger bleiben dabei und setzen einen Stopp bei 11,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2021)Mit Material von dpa-AFX