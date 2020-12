Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

14,35 EUR -4,11% (22.12.2020, 17:39)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

14,395 EUR +0,14% (22.12.2020, 17:24)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

12,93 GBP -0,15% (22.12.2020, 17:25)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (22.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Carnival hoffe auf ein Comeback im kommenden Jahr und bereite sich schon für die Zeit nach Corona vor. So habe der weltgrößte Anbieter von Kreuzfahrtreisen bekanntgegeben, dass die Luxus-Kreuzfahrtmarke Seabourn drei bestehende Touren um neue Programmpunkte erweitere.Konkret würden die drei Kreuzfahrt-Erweiterungen eine fünftägige Vor- oder Nachreise nach Griechenland, eine viertägige Reise nach Jerusalem, Bethlehem, Masada sowie das Tote Meer und eine viertägige Reise nach Lissabon, Fatima, Porto sowie das Douro-Tal beinhalten. Bei einige Reisen würden Besuche von UNESCO-Welterbestätten integriert. So bestehe eine offizielle Partnerschaft von Seabourn mit der UNESCO, heiße es weiter.Dass sich Carnival intensiv auf die Nach-Corona-Zeit vorbereite, sei positiv zu bewerten. Wenn es wieder mit den Touren der Luxus-Riesen losgehe, sollte das britisch-amerikanische Unternehmen als Marktführer überproportional profitieren. Voraussetzung dafür sei jedoch eine (weitestgehend) überstandene Corona-Krise. Wer bei der spekulativen Carnival-Wette an Bord gegangen sei, setze auf solch eine mittelfristige Erholung des Tourismus und beachte unbedingt den Stoppkurs bei 13,50 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)Börsenplätze Carnival-Aktie: