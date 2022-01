Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (14.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreuzfahrt-Anbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kreuzfahrten lägen weltweit aktuell weitgehend brach. Die Anbieter hätten geplante Reisen wegen Corona-Infektionen von Besatzung oder Passagieren kurzfristig stoppen oder ganz absagen müssen. Doch die Branche hoffe auf baldige Belebung der Buchungen. Der weltgrößte Kreuzfahrten-Anbieter Carnival locke Anleger zudem mit einem Chart-Signal.Carnival habe im vergangenen Halbjahr trotz der schwierigen Corona-Umstände eine Auslastung von 50 Prozent seiner Schiffsreisen erreichen können. Die Menschen hätten ihre Lust an Reisen mit Schiffen von Carnival Cruise Line, Holland America Line, Seabourn Cruise Line, Princess Cruise Lines, der Cunard Line, Carnival Australia, P&O Cruises, Costa Cruises und Aida Cruises (alle gehören zur Carnival Corp.) offenbar nicht verloren.Der Kreuzfahrt-Anbieter rechne damit, dass durch die Omikron-Variante keine wesentlichen Auswirkungen zu befürchten seien. Die gesamte Flotte werde im Frühjahr 2022 wieder in Betrieb genommen.Carnival prognostiziere nach einem Verlust im ersten Halbjahr 2022 die Rückkehr in die Gewinnzone im zweiten Halbjahr. Die Buchungen für HJ2 und die erste Hälfte des Jahres 2023 lägen am oberen Ende der historischen Bandbreiten, habe Carnival im Dezember mitgeteilt.Noch sei der Ausbruch aus dem Abwärtstrend nicht nachhaltig. Zudem warte bei 24 Dollar die 200-Tage-Linie als Charthürde. Mittelfristig sollte der Sprung darüber jedoch gelingen."Der Aktionär" hat Carnival in der aktuellen Ausgabe 03/22 als Re-Opening-Gewinner mit Kursziel 30 Euro erneut zum Kauf empfohlen, so Martin Mrowka. (Analyse vom 14.01.2022)