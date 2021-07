Börsenplätze Carnival ADR-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corporation & plc:



Carnival (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) ist ein Unternehmen für Freizeitreisen. Das Unternehmen ist ein Kreuzfahrtunternehmen mit globalen Kreuzfahrtgästen und ein Anbieter von Urlaubsreisen zu allen Kreuzfahrtzielen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nordamerika, EAA, Cruise Support und, Tour und andere.



Das Segment Nordamerika des Unternehmens umfasst Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises (Princess) und Seabourn. Das Segment Kreuzfahrtunterstützung des Unternehmens umfasst bestimmte Hafen- und zugehörige Einrichtungen und andere Dienstleistungen, die zugunsten seiner Kreuzfahrtmarken erbracht werden, sowie die Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten von Fathom. Das EAA-Segment umfasst AIDA Cruises (AIDA), Costa Cruises (Costa), Cunard, P&O Cruises (Australien), P&O Cruises (Großbritannien) und den Schiffsbetrieb von Fathom. Das Segment Tour and Other repräsentiert die Hotel- und Transportaktivitäten der Holland America Princess Alaska Tours und drei Schiffe, die das Unternehmen Bareboat Charter an unabhängige Unternehmen anbietet. (01.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die ADR-Aktie von Carnival Corporation & plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Carnival-Aktie habe in den vergangenen Wochen wegen der Delta-Variante und einer Aktienplatzierung Kursrückgänge hinnehmen müssen. Auch der Re-Start in den USA könnte aus Unternehmenssicht flotter gehen. Vor dem Hintergrund sei eine aktuell skeptische Analystenstimme alles andere als verwunderlich. Die Aktie gewinne dennoch.Konkret habe Morgan Stanley seine "untergewichten"-Empfehlung für das Papier des Kreuzfahrt-Unternehmens bestätigt. Die US-Analysten würden glauben, dass die Wiederaufnahme der Kreuzfahrten "langsamer als erwartet" verlaufe."Auch wenn die Kreuzfahrten in den USA vor Kurzem wieder aufgenommen wurden, deutet unser Wiederaufnahme-Szenario darauf hin, dass Carnival nur 18 Prozent seiner Kapazität im dritten Quartal 2021 (Juni, Juli, August) und 45 Prozent im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auslasten kann. Und wir modellieren eine Auslastungsquote von 85 Prozent für das erste Halbjahr des kommenden Jahres."Carnival habe im Rahmen der jüngst kommunizierten Quartalszahlen gesagt, dass man hart daran arbeite, die gesamte Flotte bis zum nächsten Frühjahr wieder in Betrieb nehmen zu können. "Bisher haben wir bekannt gegeben, dass 42 Schiffe bis zum Ende dieses Geschäftsjahres wieder in den Dienst der Gäste gestellt werden sollen", habe Präsident und CEO Arnold Donald noch angemerkt."Der Aktionär" sei im Gegensatz zu Morgan Stanley nach wie vor positiv für Carnival gestimmt. Der weltgrößte Kreuzfahrt-Anbieter sei bestens auf dem Markt positioniert. Und dank der zunehmenden Zahl vollständig geimpfter Personen könnte es mit der anvisierten Vollauslastung im kommenden Frühjahr durchaus klappen.Wer bei der spekulativen Aktie investiert ist, bleibt an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Neueinsteiger könnten aus charttechnischer Sicht aufspringen, wenn der Kurs die 50-Tage-Linie (aktuell: 24,18 Dollar) von unten nach oben durchkreuzt. (Analyse vom 01.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link