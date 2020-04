Börsenplätze Carnival ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival ADR-Aktie:

11,252 EUR +19,07% (07.04.2020, 09:14)



NYSE-Aktienkurs Carnival ADR-Aktie:

10,20 EUR +27,98% (06.04.2020)



ISIN Carnival ADR-Aktie:

US14365C1036



WKN Carnival ADR-Aktie:

264713



Ticker-Symbol Carnival ADR-Aktie:

POH3



NYSE Ticker-Symbol Carnival ADR-Aktie:

CUK



Kurzprofil Carnival Corporation & plc:



Carnival (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) ist ein Unternehmen für Freizeitreisen. Das Unternehmen ist ein Kreuzfahrtunternehmen mit globalen Kreuzfahrtgästen und ein Anbieter von Urlaubsreisen zu allen Kreuzfahrtzielen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nordamerika, EAA, Cruise Support und, Tour und andere.



Das Segment Nordamerika des Unternehmens umfasst Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises (Princess) und Seabourn. Das Segment Kreuzfahrtunterstützung des Unternehmens umfasst bestimmte Hafen- und zugehörige Einrichtungen und andere Dienstleistungen, die zugunsten seiner Kreuzfahrtmarken erbracht werden, sowie die Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten von Fathom. Das EAA-Segment umfasst AIDA Cruises (AIDA), Costa Cruises (Costa), Cunard, P&O Cruises (Australien), P&O Cruises (Großbritannien) und den Schiffsbetrieb von Fathom. Das Segment Tour and Other repräsentiert die Hotel- und Transportaktivitäten der Holland America Princess Alaska Tours und drei Schiffe, die das Unternehmen Bareboat Charter an unabhängige Unternehmen anbietet. (07.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival ADR-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die ADR-Aktie von Carnival Corporation & plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Saudi-Staatsfonds PIF steige beim angeschlagenen US-Kreuzfahrtkonzern Carnival ein. Der neue Großaktionär habe in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht einen Anteil von rund acht Prozent offengelegt. Gemessen am letzten Schlusskurs der Aktie sei die Beteiligung 370 Millionen Dollar wert.PIF sei für seine Investments in US-Firmen bekannt. Zu den weiteren Beteiligungen würden unter anderem Uber und der E-Autobauer Tesla zählen. Die Beteiligung an Carnival habe der Staatsfonds zum Schnäppchenpreis erhalten - der Kurs sei seit Jahresbeginn um rund 80 Prozent gesunken.Carnival sei durch die Corona-Krise massiv unter die Räder gekommen, denn insbesondere die Kreuzfahrtbranche leide enorm unter den Auswirkungen der Pandemie. Der Konzern sei in der Krise durch Virus-Ausbrüche auf zwei Kreuzfahrtschiffen schon früh in Not geraten und habe den Betrieb nahezu komplett einstellen müssen. Zu Carnival gehöre auch der deutsche Anbieter Aida Cruises.An der Börse sei die Meldung gefeiert worden. Die Aktie sei über 20 Prozent in die Höhe geschossen. Schon vor dem Einstieg des Großaktionärs habe Carnival erfolgreich Unternehmensanleihen platzieren können - der Andrang sei sehr groß gewesen. Der Einstieg des Großinvestors sei ein weiteres positives Zeichen. Doch welche Schäden die Krise anrichte und wie lange das Geschäft still stehe, sei noch nicht absehbar.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link