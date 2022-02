Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt.



Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland. (15.02.2022/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Das Q1/21 habe wie angekündigt ein normalisiertes, Guidance-konformes Umsatzwachstum (EUR 410,2 Mio. (nom. +11,2% in CC: +9,1%) gezeigt, das aus allen Regionen - je nach Corona-Lage - gespeist worden sei. Das gestiegene Brutto-Ergebnis habe den OPEX-Anstieg um EUR 3,5 Mio. übertroffen. Das EBIT sei leicht auf den Q1-Rekordwert von EUR 74,4 Mio. (+1,3% YoY; Marge -180 BP auf +18,1%; adj. EBIT-Marge: -120 BP auf +18,6%) gewachsen, so die Researcher. Dass das Q1-EPS um 18,1% YoY auf EUR 0,42/Aktie gesunken sei, läge an den aktuell hohen FX-Verlusten, berichten die Analysten weiter.Die Auftragslage deute auf anhaltend hohes Kundeninteresse hin. Gleichzeitig seien aber auch die Lieferketten- und Logistikherausforderungen geblieben, so die Aktienexperten weiter.Diese 22er Guidance, wie auch der anstehende CEO-Wechsel deute nach Einschätzung der Aktienexperten aus Frankfurt/M auf eine evolutionäre Unternehmenszukunft hin. Wachstumsraten und Profitmargen dürften sich im FY22 "normalisieren" und operative Unsicherheiten - coronabedingt - bestehen bleiben, schreiben die Researcher in ihrem jüngsten Report.Vor diesem Hintergrund würden die Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, optimistischer und raten die Carl Zeiss Meditec-Aktien vorsichtig zu kaufen. (Analyse vom 15.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: