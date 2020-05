Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

88,60 EUR -3,80% (12.05.2020, 13:08)



Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

88,70 EUR -3,38% (12.05.2020, 12:52)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (12.05.2020/ac/a/t)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) von "kaufen" auf "halten" herab.In ihrer jüngsten Studie würden die Aktienexperten weiterhin vorsichtiges Handeln empfehlen und die Anteilsscheine vorsichtig zu halten raten. Sie würden das neue Anlagevotum mit geringen Visibilität begründen, die auch schließlich im April zur Guidance-Suspendierung geführt habe.Das verschlechterte Chance-/Risiko-Verhältnis könne sich erst Ende Juni neu justieren, dann, wenn die Indikatorenentwicklung eine hinlänglich belastbare Prognose für das dominierende Schlussquartal erlauben würde. Heute sei das "Wann und Wie" der erhofften Wende nicht seriös abschätzbar.In der Telko am 11.05.20 habe der CEO Dr. L. Monz über einen sehr schwachen Start ins Q3 berichtet, würden die Fachanalysten berichten. Ohne wesentliche direkte COVID-19-Beeinträchtigungen gelte es die Liquidität im Auge zu behalten und sich auf die zurückkehrende Nachfrage vorzubereiten. Die Bilanzqualität sei mit einer aktuellen Netto-Liquidität in Höhe von EUR 692 Mio. nach Einschätzung der Aktienexperten als sehr gut zu bewerten. Direkte Staatshilfen würden vom Management denn auch nicht in Betracht gezogen.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen die Carl Zeiss Meditec-Aktie von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link