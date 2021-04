Börsenplätze Carbios-Aktie:



47,34 EUR +9,18% (26.04.2021)



FR0011648716



A1XA4



3C1



ALCRB



Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (26.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer mehrwöchigen Konsolidierungsphase und dem erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie befinde sich die Aktie von Carbios wieder auf dem Weg nach oben. Frischen Rückenwind verleihe der vielversprechende Newsflow, den die Franzosen dem Kapitalmarkt vor Kurzem an die Hand gegeben hätten."Der Aktionär" habe bereits in der Vorwoche über die Fortschritte von Carbios berichtet, die zusammen mit dem Reifenhersteller Michelin erzielt worden seien. Nun lege der Recycling-Spezialist nach. Wie Carbios am Montag bekannt gegeben habe, sei die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit einem bedeutenden PET-Produzenten am 15. April erfolgt. Dem Vernehmen nach könnte dieser eine Produktionseinheit für 100-prozentiges PET-Recycling mit der Technologie von Carbios errichten.Mit dieser zusätzlichen Vereinbarung bestätige Carbios den Plan, nach der Standortauswahl bis 2022 eine einzigartige Produktionseinheit zu bauen. Im Rahmen dieser werde in Betracht gezogen, die Recycling-Anlage mit der Carbios-Technologie an einem der Standorte des PET-Herstellers zu errichten.Die Aktie eignet sich nur für äußerst risikobewusste Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Auf dem aktuellen Niveau sei der langfristig hochinteressante Titel allerdings kein Schnäppchen mehr. Seit "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 21/2020 sei inzwischen ein Kursplus von knapp 290 Prozent angelaufen. (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link