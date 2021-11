Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Capri-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Capri-Aktie:

53,96 EUR +12,58% (03.11.2021, 16:01)



NYSE-Aktienkurs Capri-Aktie:

62,265 USD +12,13% (03.11.2021, 15:48)



ISIN Capri-Aktie:

VGG1890L1076



WKN Capri-Aktie:

A2PBDX



Ticker-Symbol Capri-Aktie:

MKO



NYSE Ticker-Symbol Capri-Aktie:

CPRI



Kurzprofil Capri Holdings:



Capri Holdings Limited (vormals Michael Kors Holdings) (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE-Symbol: CPRI) ist ein Hersteller von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires. Das Unternehmen mit Sitz in New York entwickelt und produziert neben Prêt-à-porter-Modekollektionen auch Schuhe, Taschen, Brillen, Uhren, Schmuck sowie Parfum für Damen und Herren. Die Produkte werden in weltweiten Stores direkt oder über Lizenzpartner in knapp 100 Ländern verkauft. Seit einer Fusion 2018 gehören die Luxusartikel-Marken Michael Kors und Versace sowie der Schuhhersteller Jimmy Choo unter einem Dach zur Capri Holdings Limited. (03.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Capri-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires Capri Holdings Limited (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE-Symbol: CPRI) unter die Lupe.Capri glänze am Mittwoch mit besonders schicken Zahlen. Das US-Luxusmodeunternehmen, das hinter den Top-Labels Michael Kors und Versace stehe, habe sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Markterwartungen übertreffen können.Das Unternehmen habe die Gewinnerwartungen förmlich pulverisiert. Während die Analysten nur mit 0,95 Dollar je Aktie gerechnet hätten, habe Capri 1,53 Dollar je Anteilschein ausgewiesen - das sei eine satte Steigerung von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Auch die Umsätze hätten mit einem Zuwachs von 17 Prozent auf 1,3 Mrd. Dollar über den Schätzungen gelegen. Die Experten hätten lediglich 1,27 Mrd. Dollar auf ihren Zetteln stehen gehabt.Genauso sei der Ausblick ein echter Hingucker: So prognostiziere Capri für das Geschäftsjahr 2022 nun einen Gewinn pro Aktie von etwa 5,30 Dollar. Bisher sei "nur" von 4,50 Dollar pro Anteilsschein die Rede gewesen.Das Luxusmodeunternehmen habe Top-Zahlen präsentiert und zudem die Prognosen erhöht. Dazu erfreue auch das Aktien-Rückkaufprogramm das Anlegerherz.Kurzum: Wer investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, zumal auch das Chartbild der Capri-Aktie weitere Kursgewinne verspricht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2021)