ISIN Capital Stage-Aktie:

DE0006095003



WKN Capital Stage-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Capital Stage-Aktie:

CAP



Kurzprofil Capital Stage AG:



Seit 2009 hat die Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien mit einer Kapazität von über 480 MW erworben. Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Die Solar- und Windparks erwirtschaften attraktive Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken.



Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert. Im März 2014 wurden die Aktien der Capital Stage AG in den Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse aufgenommen.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com. (04.04.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Capital Stage-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windparkbetreibers Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Capital Stage könne im Moment machen, was es wolle - auf jede Erfolgsmeldung und einen temporären Kursanstieg folgt eine Verkaufswelle. Und das, obwohl die Großaktionäre in den letzten Monaten kontinuierlich und kräftig zugekauft hätten. Dabei hätten die Hamburger 2016 alle anvisierten Ziele übererfüllen können. Mit einem Umsatzwachstum von 25% auf 141,8 Mio. Euro sei die Prognose in Höhe von 140 Mio. Euro leicht übertroffen worden, selbiges sei auch beim operativen EBITDA (106,1 Mio. Euro, Prognose 104 Mio. Euro) und EBIT (61,6 Mio. Euro, Prognose 60 Mio. Euro) gelungen. Besonders erfreulich: Der operative Cashflow habe mit 103,8 Mio. Euro recht deutlich über dem Planwert von 98 Mio. Euro gelegen. Im laufenden Jahr werde sich das Wachstum dank des Portfolioausbaus und der CHORUS-Übernahme fortsetzen.Capital Stage entwickelt sich in die richtige Richtung, allerdings stellt sich die Frage, was die Aktie noch stimulieren könnte, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 12 vom 01.04.2017)XETRA-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:6,36 EUR +2,75% (03.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:6,426 EUR +3,38% (03.04.2017, 21:01)