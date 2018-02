"Capital": Deutsche Bank verbucht unter Cyran's-Führung rund 47 Prozent an Wertverlust - Aktiennews

NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,90 USD -0,69% (13.02.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.02.2018/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank verbucht unter Cyran's-Führung rund 47 Prozent an Wertverlust - AktiennewsDeutsche Bank-Chef John Cyran entwickelt sich zu einem der größten Wertvernichter unter den Vorstandsvorsitzenden des Bankhauses der letzten 30 Jahre, so das Wirtschaftsmagazin "Capital" in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie "Capital" (Ausgabe 3/2018, EVT 15. Februar) ermittelte, hat die Deutsche Bank-Aktie seit Cyran's Amtsantritt am 1. Juli 2015 rund 47 Prozent an Wert eingebüßt. In der Ära Ackermann verlor die Aktie zwischen 2002 und 2012 inklusive Dividende rund 49 Prozent, schlug damals aber den Index europäischer Bankaktien um zwölf Prozentpunkte. Unter Cyran hinkt die Aktie bislang um 45 Prozentpunkte hinterher.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:12,89 EUR +0,55% (14.02.2018, 11:07)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:12,892 EUR -0,01% (14.02.2018, 11:21)