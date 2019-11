Nach wie vor steht lediglich ein geringer Teil der Befragten dem Gebrauch von Sprachassisten für den Weihnachtseinkauf offen gegenüber. Einzelhändler, die auf die Chancen des sprachbasierten Einkaufens setzen wollen, sollten beachten, dass Verbraucher diese Möglichkeit eher nutzen würden, wenn sie den Kaufprozess als sicher (19 Prozent) und unkompliziert (16 Prozent) einschätzen oder spezifische Rabatte angeboten bekommen würden (17 Prozent). Diese Faktoren sind besonders wichtig für Einzelhändler, die jüngere Käufer adressieren wollen (18- bis 24-Jährige), da diese Zielgruppe ein durchschnittlich höheres Interesse (24 Prozent) gegenüber der Nutzung von Sprachassistenten aufweist.



Erwartungen an Lieferservice und Einkaufskomfort



Der Monat vor den Feiertagen ist wenig überraschend die Spitzeneinkaufszeit für Verbraucher; 30 Prozent erledigen ihre Weihnachtseinkäufe in der Regel im Advent. Während einige Online-Händler weiterhin schnellere Zustelloptionen wie die Lieferung über Nacht oder am gleichen Tag anbieten, erwarten die deutschen Verbraucher standardmäßig eine Lieferung innerhalb von drei Werktagen (30 Prozent).



Die vollständigen Ergebnisse und die Infografik zur Studie finden Sie hier: http://ots.de/Fet8o7



Über die Studie



Die Online-Umfrage untersuchte geplante Ausgaben sowie Schwerpunkte und Erwartungen beim Shopping von über 6.700 Verbrauchern in Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien und den USA im Vorfeld der diesjährigen weihnachtlichen Einkaufssaison, die am 29. November 2019 mit dem "Black Friday" beginnt. Alle Zahlen, sofern nicht anders angegeben, stammen von YouGov Plc. Insgesamt wurden 7.755 Erwachsene in Frankreich, Deutschland, Spanien, UK und US in einer Online-Umfrage befragt, von denen 6.718 für die Weihnachtssaison einkaufen. Die Erhebung erfolgte zwischen dem 8. und 18. November 2019. Die Zahlen wurden für jedes Land gleichmäßig gewichtet, um einen "durchschnittlichen" Wert zu erhalten.



Über Capgemini



Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie-Services und Digitaler Transformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rund um Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilft Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung bis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschen entsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit über 200.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern, das 2018 einen Umsatz von 13,2 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.



Mehr unter www.capgemini.com/de. People matter, results count. (28.11.2019/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - 48 Prozent der deutschen Befragten planen laut der Studie "Festive Shopping Trends"bereits, ihre Weihnachtseinkäufe online zu tätigen, wobei Marktplätze mit mehreren Marken hierbei favorisiert werden, so Capgemini in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gerade bei Nachhaltigkeit und technologischen Neuerungen driften die Generationen zwar auseinander, am Wichtigsten ist ihnen allen abgesehen vom Preis jedoch mit Abstand eine große Auswahl (31 Prozent) und die komfortabel zu erreichende Lage einer Filiale (26 Prozent)."Entgegen dem internationalen Trend in unserer Studie ist Nachhaltigkeit in Deutschland für die Generation Ü-45 ein wichtigeres Thema, als für die jüngere Generation. Die Unter-45-Jährigen wollen vor allem online bequem das perfekte Weihnachtsgeschenk finden," so Max H. Brüggemann, Experte für den Konsumgüter- und Einzelhandelsektor bei Capgemini Invent. "Händler sollten ihre Strategie also bewusst auf die jeweiligen Bedürfnisse ihrer Zielgruppen ausrichten, wenn sie einen Anteil am Weihnachtsgeschäft für sich verbuchen wollen. Besonders die Verbesserung des Einkaufserlebnisses durch den Einsatz relevanter Technologien ist laut unserer Befragung ein entscheidender Faktor, Investitionen sollten aber wohl überlegt sein."Sortimentsvielfalt ausschlaggebender Faktor für Kaufentscheidung Verbraucher betrachten nach wie vor die Vielfalt des verfügbaren Sortiments (31 Prozent) und die komfortable Lage einer Filiale (26 Prozent) als die Hauptfaktoren, die zur Kaufentscheidung für einen bestimmten Einzelhändler beitragen. Der Preis ist für den Großteil der Befragten hierbei nicht ausschlaggebend. Bei der Frage, welche drei Faktoren den Geschenkekauf für Familie und Freunde beeinflussen, legen die Befragten besonders großen Wert auf Produktqualität (49 Prozent) und Sparmöglichkeiten (48 Prozent) wie Rabatte und Sondergebote, wobei das Sortiment mit 50 Prozent der entscheidende Faktor ist. Mehr als ein Viertel der Verbraucher (26 Prozent) wünscht sich vom Einzelhandel in dieser Saison vor allem konstante Preise. Allerdings ist auch die Auswahl umweltfreundlicher Produkte bzw. Verpackungen für 21 Prozent aller Befragten in Deutschland ein Schlüsselfaktor.Unterschiedliche Erwartungen der GenerationenSprachassistenten unter Vorbehalt genutzt