Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Die Aktie von Canopy Growth werde Goldcorp im S&P/TSX-60-Index ersetzen. Ab kommenden Donnerstag, am 18 April, werde der Wert dann im Index vertreten sein. Newmont Mining übernehme Goldcorp, weswegen der Wert aus dem Index falle. Die Aktie von Canopy Growth gewinne im Vormittagshandel in Deutschland 3,3 Prozent. Aurora Cannabis habe das Nachsehen.Die Aktie von Aurora Cannabis könne im Gegensatz zu Canopy Growth am heutigen Freitag kaum zulegen. Knapp ein Prozent gehe es bei dem Wert nach oben. Im Fokus stünden bei Aurora derzeit zwei Dinge: die Ausweitung der Produktionskapazität und die Frage, ob demnächst ein Großer Partner an Bord kommen werde.Bei den Kapazitäten habe Aurora Cannabis zuletzt deutliche Fortschritte machen können. Hier habe das Unternehmen zuletzt gemeldet, dass man eine Erweiterung für Aurora Sun plane. Diese werde derzeit in Medicine Hat, Alberta, errichtet. Nach dem Ausbau solle die Anlage eine Fläche von 1,62 Millionen Quadratfuß umfassen. Dies entspreche einer Steigerung von 33 Prozent gegenüber den ursprünglich geplanten 1,2 Millionen Quadratfuß. Aurora Cannabis sei zuversichtlich, eine Produktionskapazität von mehr als 230.000 Kilogramm hochwertigem Cannabis pro Jahr zu erreichen, heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bislang sei man von einer Kapazität von gut 150.000 Kilogramm ausgegangen.Bei den Spekulationen um einen möglichen Partner gebe es bislang keine Neuigkeiten. Im vergangenen Jahr sei hier bereits Coca-Cola im Gespräch gewesen. Weshalb der Deal nicht oder zumindest bislang nicht zustande gekommen sei, sei offen geblieben. Möglicherweise habe Coca-Cola keine Verwässerung seines Anteils akzeptieren wollen. Diese wäre zwangsläufig im Zuge der Expansionsstrategie von Aurora infolge von Übernahmen und Kapitalerhöhungen erfolgt.Die Aktie von Aurora gönne sich derzeit eine Verschnaufpause nach der starken Rally seit dem Jahresanfang. "Der Aktionär" empfiehlt weiter, die Gewinne laufen zu lassen.Anleger, die auf ein Unternehmen setzen wollen, das sich im Getränkemarkt bereits eine starke Ausgangsposition (Beteiligung von Constellation Brands) gesichert hat, schlagen weiter bei Canopy Growth zu, so Marion Schlegel. Für den "Aktionär" bleibt die Aktie das Basisinvestment im Sektor. (Analyse vom 12.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link