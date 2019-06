Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

34,95 EUR -3,04% (03.06.2019, 16:16)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

53,44 CAD -1,91% (03.06.2019, 16:09)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



TSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (03.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Der kanadische Cannabis-Top-Player habe zuletzt einen wichtigen Schritt in Richtung des vielversprechenden US-Markts gemacht. Canopy Growth habe sich das Recht gesichert, den US-Rivalen Acreage Holdings zu übernehmen. Der besondere Clou an dem Deal: Canopy müsse die Kaufoption erst ausüben, wenn Cannabis in den USA legalisiert worden sei. "Durch die Kombination des Managementteams, der Lizenzen und Vermögenswerte von Acreage mit dem geistigen Eigentum und den Marken von Canopy Growth wird die Wertschöpfung für die Aktionäre beider Unternehmen enorm gesteigert", heiße es in der die Transaktion begleitenden Pressemitteilung.Die kanadischen Marihuana-Unternehmen hätten sich zusammengeschlossen, um Aktivitäten, Marken und geistiges Eigentum zu teilen, um das Apothekengeschäft in 20 Staaten und auf zukünftigen Märkten zu dominieren, habe der Vorstandsvorsitzende von Canopy Growth, Bruce Linton, gesagt. Er erwarte einen Durchbruch in den nächsten 18 bis 24 Monaten. "Das ist gerade genug Zeit, um all unser geistiges Eigentum und unsere Marken zu nutzen, um wirklich ganz nach vorne zu kommen", habe Linton in einem Interview mit Jim Cramer von "Mad Money" gesagt. "Die nächste Welle kommt und wir sind vorne dabei."Auch wenn die Canopy Growth-Aktie im Zuge von Gewinnmitnahmen und der allgemeinen Marktschwäche zuletzt unter Druck geraten sei, bleibe der Titel langfristig für den AKTIONÄR das Basisinvestment im Sektor. Nach dem jüngsten Kursrückgang unter die 200-Tage-Linie sei die Canopy Growth-Aktie jedoch charttechnisch angeschlagen. Wichtig sei nun, dass das Apriltief 2019 verteidigt werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:39,50 USD -1,89% (03.06.2019, 16:08)