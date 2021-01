Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (06.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Komme mit einem Machtwechsel im US-Senat die landesweite Legalisierung von Cannabis? Anleger würden auf ein solches Szenario spekulieren und die Kurse von Canopy und Aurora (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol Deutschland: 21P1, NYSE-Ticker-Symbol: ACB) zweistellig in die Höhe treiben. Es gebe nur einen Haken an der Sache.Nach der Präsidentschaftswahl im November stehe Amerika erneut im Bann wichtiger Wahlen: Dieses Mal gehe es um die Mehrheit im US-Senat. Gelinge es den Demokraten auch in dieser Kammer die Mehrheit zu stellen, verfügte der zukünftige Präsident Joe Biden mit seiner politischen Agenda über umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten.Genau dieser Umstand sorge seit einigen Wochen für einen Kursauftrieb bei Cannabis-Aktien. US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner würden als Gegner einer landesweiten Legalisierung gelten, die Demokraten unter Joe Biden könnten sich für eine entsprechende Gesetzesänderung wohl erwärmen.In New York würden Anleger aktuell ein solches Szenario spielen. Die Aktie von Canopy Growth steige um 15 Prozent auf 31,19 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit dem Sommer 2019. Seit dem Wahlgewinn von Joe Biden betrage das Plus um 25 Prozent.Für die Aktie von Aurora Cannabis gehe es ebenfalls zweistellig in die Höhe auf 10,90 Dollar.Selbst für den Fall eines Sieges der Demokraten wäre der Vorsprung im Senat mit 51:50 (Stimme der Vizepräsidentin berücksichtigt) zudem hauchdünn. Und abgesehen davon: Joe Biden selbst gelte als durchaus zögerlich, was eine Legalisierung von Marihuana und Cannabis betreffe. Er müsste von seinen Parteifreunden erst überzeugt werden.Canopy Growth zählt weiter zu den Favoriten des AKTIONÄR im Sektor, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.01.2021)Mit Material von dpa-AFX