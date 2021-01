NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

33,4359 USD +3,90% (14.01.2021, 18:42)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

42,23 CAD +3,50% (14.01.2021, 18:42)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (14.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen sei gut ins neue Jahr gestartet. Die Canopy Growth-Aktie habe dank zunehmender (weltweiter) Cannabis-Legalisierung byw. -Tendenzen bereits mehr als 30% zugelegt. Am Mittwoch seien positive Nachrichten aus Mexiko gekommen. So könnten dortige Unternehmen Cannabis für medizinische Zwecke anbauen und auch aus dem Ausland importieren. Und die heutige Meldung gefalle den Investoren offenbar auch.Konkret habe Canopy Grwowth heute bekannt, dass man 1.072.450 Aktien von TerrAscend erwerben wolle. Am 13. Januar 2021 habe das Unternehmen einen Vertrag mit einem bestehenden Aktionär von TerrAscend abgeschlossen, um die Option für einen Gesamtbetrag von rund 10,5 Mio. USD zu erwerben. Der Erwerb der Option habe zu einer Erhöhung des Anteils des Unternehmens an den Stammaktien um etwa 0,7% geführt. Unter der Annahme, dass alle anteiligen stimmberechtigten Aktien von TerrAscend und die umtauschbaren Aktien in Stammaktien umgewandelt und die Optionsscheine und die Option ausgeübt würden, würde Canopy Growth wirtschaftlich ca. 26,8% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien besitzen. TerrAscend kultiviere, verarbeite und verkaufe medizinisches und für Erwachsene bestimmtes Cannabis in Kanada, den USA und Europa.Der Cannabis-Sektor bleibe höchst spannend. So zeichne sich zusehends - dank Joe Biden - eine neue Ära des globalen Umgangs mit Cannabis ab. Mit dem Regierungswechsel dürfte es mit der Legalisierung (siehe Mexiko) schneller gehen als bislang erwartet, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:27,47 EUR +3,66% (14.01.2021, 18:54)