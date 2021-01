Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

38,14 CAD +11,46% (06.01.2021, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (07.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Canopy Growth-Aktie habe gestern zweistellig zugelegt. Es werde nämlich überlegt, dass der demokratische Präsident und das von Demokraten dominierte Repräsentantenhaus Marihuana landesweit legalisieren könnten. Joe Biden sei aber selbst nicht der große Fan. Die Sache könne sich durchaus noch etwas ziehen. Ob er sich am Ende doch überreden lasse, müsse man abwarten, denn es wäre sicherlich eine Überzeugungsarbeit zu leisten. Der Markt spielt aber momentan diese Möglichkeit mal durch, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Canopy Growth-Aktie. (Analyse vom 07.01.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:25,265 EUR +3,44% (07.01.2021, 12:48)NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:30,17 USD +11,58% (07.01.2021, 22:00)