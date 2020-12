Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) unter die Lupe.Die Aktien der Cannabisproduzenten hätten zuletzt eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Das Interesse der Anleger an der Branche sei zurückgekehrt. Das sehe man auch an den jüngsten Neuemissionen in diesem Bereich, die sich durchaus sehen lassen könnten. Hydrofarm beispielsweise habe im Vergleich zum IPO-Preis um sage und schreibe 160 Prozent zulegen können, auch einige andere hätten ein starkes Börsendebüt hingelegt. Und es stünden einige weitere interessante bereits in den Startlöchern. Z.B. habe Hempfusion den Gang an die Börse angekündigt.Die Aktie der alt bekannten Cannabisunternehmen wie Canopy Growth oder Aurora Cannabis würden sich derweil eine kleine Verschnaufpause nach der jüngsten Rally gönnen. Derweil plane Canopy Growth weitere Sparmaßnahmen. Es sei die Schließung von fünf Betriebsstätten angekündigt worden, was 200 Mio. Kanadische Dollar im Jahr einsparen solle. Die Schließungen sollten im dritten und vierten Quartal des Geschäftsjahres bilanziell wirksam werden.Der Vorstandsvorsitzende von Canopy Growth, David Klein, habe erklärt, dass die verbleibenden Anlagen die Qualität und Quantität liefern würden, die gegenwärtig und künftig erforderlich würden. Canopy Growths Produktion und Bestände von Cannabis hätten in den vergangenen Quartalen über dem Bedarf gelegen, weswegen sich das Unternehmen zu diesem Schritt veranlasst sehe.Für den Cannabis-Markt an sich habe es zuletzt deutlich positive Signale gegeben. Das US-Repräsentantenhaus habe für die Legalisierung von Marihuana auf Bundesebene gestimmt. 228 Abgeordnete in der von den US-Demokraten dominierten Parlamentskammer hätten sich am Freitag dafür ausgesprochen, Marihuana aus dem Betäubungsmittelgesetz der Vereinigten Staaten zu streichen. 164 Abgeordnete hätten dagegen votiert. Dies sei ein positives Signal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: