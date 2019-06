NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (19.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Marihuana sei in den USA auf Bundesebene noch immer illegal, egal ob man nur anbaue oder kiffe. Den jeweiligen Staaten stehe es jedoch frei, vom Bundesrecht abzuweichen, da Drogenvergehen ihrer Gesetzgebung unterliegen. Vorreiter was die Legalisierung angehe, sei Colorado gewesen. Dort könnten die Bürger seit 2012 Cannabis legal in allen Variationen konsumieren.Der Staat könne sich seitdem über kontinuierlich wachsende Einnahmen freuen. In der zurückliegenden Woche habe Colorado die neuesten Daten präsentiert. April und Mai 2019 seien die beiden stärksten Monate in der Geschichte der neuen Branche gewesen, so ein Bericht von CNBC. Allein im April hätten die Steuereinnahmen bei mehr als 24 Millionen Dollar gelegen. Damit sei Colorado seit Beginn der Erhebung im Februar 2014 nun gelungen die Hürde von einer Milliarde an Steuereinnahmen zu überspringen.Seit Juli 2017 seien die monatlichen Steuer- und Gebühreneinnahmen aus dem Verkauf von Marihuana in Colorado nie unter 20 Millionen Dollar gesunken. Im Februar 2014, dem ersten Monat mit Umsatzdaten, habe sich der Gesamtumsatz des Staates auf 3,5 Millionen Dollar beziffert.Inzwischen sei Cannabis für den Freizeitgebrauch in mehreren US-Bundesstaaten zugelassen: Washington, Alaska, Colorado, Kalifornien, Maine, Massachusetts, Oregon, Vermont, Michigan und Nevada. Und auch in Washington, D.C. seien Marihuana-Verkäufe legal. Bald werde mit Illinois ein weiterer Staat hinzugekommen. Erwachsene sollten künftig bis zu 30 Gramm Marihuana besitzen dürfen. Darüber hinaus dürfen Bewohner aus Illinois bis zu fünf Gramm Hanföl besitzen. Das neue Gesetz werde dort am 1. Januar 2020 in Kraft treten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: