Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

44,23 Euro +8,75% (15.10.2018, 15:01)



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

43,72 Euro +1,63% (15.10.2018, 15:19)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

64,90 CAD +5,03% (12.10.2018)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (15.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Analyst Stuart Rolfe von Veritas:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Stuart Rolfe von Veritas im Zuge einer Ersteinschätzung eine Verkaufsempfehlung für die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) aus.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Cannabissektor nehmen die Analysten von Veritas auf die nun beginnende vollständige Legalisierung des Konsums Bezug. Das Ende des Regenbogens könnte aber viel schneller kommen als es Investoren realisieren würden. Die Bewertung der Branche sei weit überzogen.Analyst Stuart Rolfe ist der Ansicht, dass es dem Markt an Perspektiven fehle wenn er an Größe gewinne. Die strukturellen Herausforderungen der Branchen würden unterschätzt.Das Kursziel für die Aktien von Canopy Growth Corp. werde bei 30,00 CAD veranschlagt. Das Unternehmen habe mit am meisten zu verlieren falls die Marktbedingungen für eine Enttäuschung sorgen würden. Das Unternehmen setze vor allem auf seine Markenkraft und neue Rezepturen. Von Seiten der Regulierungsbehörden könnte erhöhte Aufmerksamkeit drohen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: