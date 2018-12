TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (21.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.2018 sei ein außergewöhnliches Jahr für Cannabis-Aktien gewesen. In vielen Ländern gebe es Legalisierungsbestrebungen. Im Oktober z.B. sei Cannabis in Kanada auch für den Freizeitgebrauch freigegeben worden. Medienberichten zufolge möchte jetzt auch die neuseeländische Regierung im Jahr 2020 ein Referendum über die Legalisierung von Cannabis abhalten. Die Volksabstimmung solle parallel zur nächsten Parlamentswahl stattfinden und rechtlich bindend sein. Eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr habe ergeben, dass 65% der neuseeländischen Bevölkerung dafür sei, Cannabis als Freizeitdroge zu entkriminalisieren. Aktuell laufe dort bereits die Legalisierungsbewegung für medizinisches Cannabis.Und auch am wichtigen US-Markt tue sich einiges. Dort habe der Senat vor Kurzem grünes Licht für die Hanf-freundlichen Änderungen in der Farm Bill, dem US-Agrargesetz, gegeben. Die Gesetzesvorlage enthalte eine Bestimmung zur Legalisierung von Industriehanf. Dabei handle es sich um Cannabis, das nicht mehr als 0,3% des psychoaktiven Inhaltsstoffs TCH enthalte. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe derweil am Donnerstag erklärt, sie werde in Erwägung ziehen, eine neue Strategie für die Vermarktung und den Verkauf von Cannabis zu erstellen, nachdem Präsident Donald Trump die Farm Bill unterzeichnet habe, die die kommerzielle Hanfproduktion in den Vereinigten Staaten legalisiere.Die FDA habe in einer Erklärung gesagt, dass sie hoffe, den Unternehmen effizientere "Wege" zu ermöglichen, Cannabis und Cannabis-Produkte, einschließlich Cannabidiol (CBD), in den zwischenstaatlichen Handel einzuführen und zu vermarkten. "Ich denke, es ist wirklich ein entscheidender Wandel", habe Joshua Horn, ein Anwalt für die Cannabisbranche und Partner bei Fox Rothschild, gesagt.Die Canopy Growth-Aktie bleibt neben Aurora Cannabis einer der Top-Favoriten des "Aktionär" in der Branche, so Marion Schlegel. (Analyse vom 21.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: