Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

16,748 EUR +5,04% (21.11.2019, 11:51)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

17,64 USD +15,14% (20.11.2019, 22:04)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

23,49 CAD +15,66% (20.11.2019, 22:15)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (21.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Nach dem massiven Ausverkauf bei den Marihuana-Aktien in den vergangenen Wochen und Monaten hätten die Werte zuletzt wieder ein erstes Lebenszeichen senden können. Die Aurora Cannabis-Aktie habe am Mittwoch an der Heimatbörse in Toronto mehr als zwölf Prozent gewonnen, die Canopy Growth-Aktie habe sogar mehr als 15 Prozent zulegen können. Beflügelt habe eine positive Studie der Analysten von Bank of America Merrill Lynch.Die Analysten hätten die Canopy Growth-Aktie auf "buy" heraufgestuft. Im September habe die Bank of America den Wert auf "neutral" heruntergestuft. Nun sehe das Haus nach dem Einbruch des Titels im Herbst von mehr als ein Drittel aber wieder eine Kaufchance.Die Branche habe in den vergangenen Monaten mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Zum einen habe sich der Handel in Kanada schlechter entwickelt als erwartet, die Produktion sei aber deutlich ausgeweitet worden. Daraus habe sich ein Überangebot ergeben, der zu einem Preisdruck in der Branche geführt habe. Zudem hätten die jüngsten in der E-Zigaretten-Branche belastet. Zuletzt habe Canopy Growth wie so viele andere im Sektor mit schwachen Quartalszahlen enttäuscht.Die Kaufempfehlung der Bank of America sei auf einen massiv überverkauften Markt getroffen. DER AKTIONÄR habe zuletzt bereits berichtet, dass es allein deswegen zu einer größeren Gegenbewegung kommen könnte, was nun auch zu beobachten gewesen sei. Der gestrige Kursanstieg bei der Canopy Growth-Aktie klinge zwar nach viel, von einem Befreiungsschlag sei der Titel aber noch weit entfernt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: