Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

18,50 EUR +1,33% (22.11.2019, 09:34)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

20,29 USD +15,02% (21.11.2019)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

27,03 CAD +15,07% (21.11.2019)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (22.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Nachdem die Aktionäre von Cannabis-Aktien in den vergangenen Monaten kaum Anlass zur Freude gehabt hätten, hätten die vergangenen beiden Tage zumindest wieder ein paar positive Signale geliefert. Bereits am Mittwoch hätten die Aktien von Canopy Growth, Aurora Cannabis & Co deutlich zugelegt. Canopy habe an der Heimatbörse in Toronto 15 Prozent gewonnen, Aurora Cannabis gut zwölf Prozent. Und auch am Donnerstag habe sich die Aufholjagd fortgesetzt: Canopy habe erneut gut 15 Prozent zugelegt, Aurora mehr als 18 Prozent.Gleich mehrere Faktoren hätten die jüngste Aufholjagd begünstigt. Zum einen sei es ganz klar die jüngste Studie aus dem Hause Bank of America Merrill Lynch gewesen. Die Analysten hätten die Aktie von Canopy Growth auf "buy" hochgestuft. Im September habe die Bank of America den Wert auf "neutral" abgestuft. Nun sehe das Haus nach dem Einbruch der Aktie im Herbst von mehr als ein Drittel aber wieder eine Kaufchance.Zum anderen gebe es derzeit verstärkt Bestrebungen, auch in den USA Cannabis zu legalisieren. Hier würde sich ein gigantischer Markt eröffnen. Zuletzt habe der Kongress bereits für die bundesweite Legalisierung gestimmt. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses (House Judiciary Committee) habe mit 24 zu 10 Stimmen für eine Streichung von Marihuana von Schedule 1 des Controlled Substance Act gestimmt. Dass es jedoch tatsächlich zu diesem Schritt komme, müsse das Ganze noch einige weitere Hürden nehmen wie beispielsweise die Abstimmung im Repräsentantenhaus sowie im Senat. Und gerade im Senat dürfte es schwierig werden. Dieser werde von den Republikanern kontrolliert. Mehrheitsführer Mitch McConnell gelte als Gegner der Cannabis-Legalisierung.Bernie Sanders, einer der Präsidentschaftskandidaten für die Demokraten, wiederum habe sich zuletzt klar pro Cannabis geäußert. Sein Plan wäre es, Marihuana in den USA innerhalb der ersten 100 Tage nach seiner Präsidentschaft durch Executive Action zu legalisieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: