Stuttgart-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

25,66 Euro -1,12% (06.07.2018, 15:35)



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

25,61 Euro -0,85% (06.07.2018, 14:27)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

39,50 CAD -0,50% (06.07.2018, 16:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (06.07.2018/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Russell Stanley von Echelon Wealth Partners:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Russell Stanley vom Investmenthaus Echelon Wealth Partners die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) weiterhin zu verkaufen.Canopy Growth Corp. habe mit den Quartalszahlen die Erwartungen deutlich verfehlt. Die Übernahme der restlichen Anteile an BC Tweed ziehe aber eine Anhebung der Projektionen nach sich. Nachdem die EBITDA-Konsensprognosen in den letzten drei Monaten deutlich gesunken seien, würden sich die Annahmen nun mit den Marktprognosen mehr oder weniger decken.Die Bewertung der Canopy Growth-Aktie sei hoch. Ein Aufschlag gegenüber der Peer Group sei aber gerechtfertigt. Unter verschiedenen Blickwinkeln führe Canopy Growth den Markt an und habe im Hinblick auf den nun erlaubten legalen Cannabis-Konsum sehr erfolgreich Lieferabkommen mit regionalen Abnehmern geschlossen.Die Frage sei nur wie groß die Prämie für die Canopy Growth-Aktie ausfallen dürfe? Anleger müssten derzeit einen Aufschlag von 328% zahlen. Damit liege die Bewertung deutlich über dem Durchschnitt von 200%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: