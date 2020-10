Nasdaq-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) ist ein kanadisches Unternehmen, das zu den weltweit den größten Herstellern von Solarmodulen gehört. Das Unternehmen produziert Ingots, Wafer, Solarzellen, Solarmodule und -systeme. Die Gesamtproduktionskapazität bei Solarmodulen beläuft sich auf 2,4 GW. Das Hauptquartier befindet sich in Ontario. Canadian Solar unterhält in 20 Ländern über sechs Kontinente verteilt Niederlassungen. (21.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Solar-Unternehmens Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) unter die Lupe.Solar sei das große Thema, das lange unterschätzt worden sei und das jetzte richtig komme. Der Bereich biete in den kommenden Jahrzehnten ein riesiges Wachstumspotenzial. Damkit seien auch die Aussichten für Canadian Solar sehr gut. Das kanadische Unternehmen habe zuletzt einen Auftrag von Goldman-Sachs-Tochter an Land ziehen können. Und auch das charttechnische Bild der Canadian Solar-Aktie sehe stark aus. Gerade langfristig sei Canadian Solar eine sehr interessant Story, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.10.2020)