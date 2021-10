Börsenplätze CanSino Biologics-Aktie:



Kurzprofil CanSino Biologics Inc.:



CanSino Biologics Inc. (ISIN: CNE100003F01, WKN: A2PGFW, Ticker-Symbol: CJH), ehemals Tianjin CanSino Biotechnology Inc., ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffprodukten für den menschlichen Gebrauch beschäftigt. Die Kernprodukte des Unternehmens bestehen aus zwei Impfstoffkandidaten, nämlich dem MCV4-Kandidaten und dem MCV2-Kandidaten. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft hauptsächlich auf dem heimischen Markt. (04.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CanSino Biologics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CanSino Biologics Inc (ISIN: CNE100003F01, WKN: A2PGFW, Ticker-Symbol: CJH) unter die Lupe.Das amerikanische Pharma-Unternehmen Merck & Co, welches in Europa unter dem Namen MSD bekannt sei, habe am Freitag mit positiven Zwischenergebnissen zu einem potenziellen Corona-Medikament für Furore gesorgt und die Aktien von Impfstoff-Spezialisten einbrechen lassen. Das betreffe auch die asiatischen Vertreter CanSino Biologics und Shanghai Fosun Pharma.Die Aktie von CanSino Biologics habe am Montag an der Heimatbörse in Hongkong 22,9 Prozent an Wert verloren. Durch den massiven Kursrutsch sei der Wert unter den Stopp des "Aktionär", der bei 25,00 Euro gelegen habe, gerutscht.Ebenfalls deutlich bergab sei es für die Aktie von Shanghai Fosun Pharma gegangen. Der Wert sei um satte 19,1 Prozent an der asiatischen Heimatbörse eingeknickt. Der Titel befinde sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär".Mutige Anleger behalten die Aktie von CanSino Biologics auf der Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link