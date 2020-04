NYSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:

10,18 USD +3,56% (24.04.2020, 22:10)



ISIN Cameco-Aktie:

CA13321L1085



WKN Cameco-Aktie:

882017



Ticker-Symbol Cameco-Aktie Deutschland:

CJ6



TSE Ticker-Symbol Cameco-Aktie:

CCO



Kurzprofil Cameco Corp.:



Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%. (27.04.2020/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Cameco-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer Aktienanalyse die Aktie des Uranproduzenten Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) charttechnisch unter die Lupe.Das Märztief bei 5,31 USD habe sich bei der Cameco-Aktie letztlich als Fehlausbruch unter die Tiefs von 2016/17 bei 7,68 USD bzw. 7,42 USD erwiesen. Unterstrichen werde diese Interpretation durch mehrere Faktoren: Zunächst würden diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) positive Divergenzen ausweisen. D. h. das eingangs beschriebene Verlaufstief sei nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt worden. Im eigentlichen Chartverlauf liege - bedingt durch den scharfen Kursverfall und die anschließende, dynamische Erholung - zudem ein v-förmiges Umkehrmuster vor. Als Sahnehäubchen habe das Papier in der abgelaufenen Woche den Abwärtstrend seit Februar 2019 (akt. bei 9,05 USD) zu den Akten legen können. Beide charttechnischen Weichenstellungen würden dabei durch synchrone Einstiegssignale seitens der Trendfolger MACD und Aroon untermauert. Rein rechnerisch ergebe sich aus der Höhe des V-Bodens ein ausreichendes Anschlusspotenzial, um die letzten Verlaufshochs bei rund 13 USD perspektivisch ins Visier zu nehmen. Um die Gefahr eines erneuten Fehlausbruchs - diesmal auf der Oberseite - gar nicht erst aufkommen zu lassen, biete sich die 38-Wochen-Linie (akt. bei 8,87 USD) als Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer Chartanalyse. (Analyse vom 27.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Cameco-Aktie:9,401 -0,12% (24.04.2020, 09:54)TSE-Aktienkurs Cameco-Aktie:14,34 CAD +3,69% (24.04.2020, 22:00)