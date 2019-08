Der Bericht, der eine erste Reihe von Forschungsergebnissen abdeckt, gibt einen ersten Überblick über die Richtung der Forschung, mit ersten Hinweisen auf die Ergebnisse, einschließlich der Frage, wie wir besser über die CO2-Emissionen berichten können.



Mathew Agarwala, Forschungsleiter des Projekts, kommentiert: "Kohlenstoffemissionen verschlechtern das natürliche Kapital. Dieser neue Ansatz der Wohlstandswirtschaft zwingt uns, eine Anpassung der nationalen Bilanzen an die Auswirkungen des Klimawandels sowie die Beiträge zum Klimawandel in Betracht zu ziehen. Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Erstellung von Konten aus verschiedenen Perspektiven, die jeweils Emissionen einem anderen Punkt in der globalen Lieferkette zuordnen, der einzige Weg ist, um ein umfassendes Verständnis der CO2-Fußabdrücke der Nationen zu erlangen".



Sozialkapital wird oft als der Leim bezeichnet, der Gesellschaften zusammenhält. Es umfasst persönliche Beziehungen, gesellschaftliches Engagement und soziale Netzwerke. Ohne dies kann es wenig oder gar kein Wirtschaftswachstum geben. Im Bericht wird argumentiert, dass das Vertrauen in Mitbürger und Institutionen sowie die Qualität der Governance das Ergebnis und die Ursache für Produktivitätssteigerung und höheres Wohlbefinden sind.



Als grundlegendes Element des Sozialkapitals stützt sich die Bildung von Vertrauen auf gemeinsam gesammelte Erfahrungen durch vertrauenswürdige Interaktionen mit anderen Menschen oder Organisationen oder breiteren sozialen Umgebungen wie gemeinsamen ethischen Ansichten, kulturellen Normen und Regeln.



Das Forschungsteam hat statistische Analysen zu europäischen Daten durchgeführt, die das Vertrauen in die Gesellschaft und deren Zusammenhang mit der Wirtschaft untersuchen. Dies zeigte, dass das Vertrauen für die Menschen in Skandinavien insgesamt am höchsten und für die Menschen in den Mittelmeer- und Ostländern am niedrigsten ist, dass es im Allgemeinen mit dem Einkommen zunimmt und dass der Aufbau von Vertrauen zur Steigerung der Produktivität beitragen kann.



Das Projekt Wealth Economy will das BIP mit Hilfe eines kleinen Dashboards, das den Zugang zu wichtigen Vermögenswerten erfasst, erhöhen. Dafür arbeitet es mit vielen der größten umweltökonomischen Initiativen vom Vereinigten Königreich bis zu den Vereinten Nationen zusammen.



Dimitri Zenghelis, Projektleiter Wealth Economy, sagte: "Statistiken sind die Linse, durch die wir die Wirtschaft beobachten: Politiker, Unternehmen und Einzelpersonen ändern ihr Verhalten als Reaktion auf das Bild, das sie durch diese Linse sehen. Unsere statistischen Instrumente müssen dafür geeignet sein, Werte in einer ungewissen und sich rasch wandelnden Welt zu schaffen, in der die Entscheidungen von heute bestimmen, ob wir in der Zukunft die Fähigkeit haben, Wohlstand zu schaffen."



