CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro. (16.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.CTS EVENTIM zähle genauso wie die Luftfahrt und der Tourismus zu den großen Verlieren der Pandemie. Aufgrund vieler abgesagter Großveranstaltungen seien die Zahlen in Q1 eingebrochen. Das Q2 dürfte angesichts der Corona-Beschränkungen noch ausgefallen sein. Entsprechend habe die CTS EVENTIM-Aktie seit Beginn der Pandemie im Februar mehr als 40 Prozent verloren. Heute komme die nächste schlechte Meldung aus Österreich - der MDAX-Titel verliere in der Spitzte rund fünf Prozent.Konkret könnte CTS EVENTIM überaus wertvolle 34 Millionen Euro verlieren - und das ohne eigenes Verschulden. So halte die österreichische CTS EVENTIM-Tochter "Barracuda" Einlagen bei der Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG. Der wiederum sei durch die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA die Fortführung des Geschäftsbetriebes untersagt worden.Daher sei auch die Auszahlung der Einlagen der Tochter in Höhe von rund 34 Millionen Euro aktuell nicht möglich - die genauen Auswirkungen hätten sich allerdings noch nicht beurteilen lassen, habe es von CTS EVENTIM weiter geheißen. Ob womöglich eine Einmalbelastung verbucht werden müsse, sei also aktuell noch unklar.Anleger sollten ein klares charttechnisches Signal abwarten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link