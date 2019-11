XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist ein international führender Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Über die Systeme von CTS EVENTIM werden rund 250 Millionen Eintrittskarten pro Jahr verkauft - stationär, online und mobil. Zu den Webshops des Unternehmens gehören Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens ist zudem das Promoter-Netzwerk EVENTIM LIVE, das mehr als 25 Veranstalter umfasst. Zu den Festivals von CTS EVENTIM gehören unter anderem "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" und "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro. (22.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die CTS EVENTIM-Aktie sei nach den Quartalszahlen im Aufwind. Die Analysten seien überwiegend positiv gestimmt. Allerdings sei die CTS EVENTIM-Aktie mit einem KGV über 30 nicht mehr ganz billig. Sie sei aber von unter 42 Euro losgegangen und notiere jetzt bei 55 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten auf Zwölf-Monatsbasis betrage etwa 53 Euro. Das zeige, dass die Börse nicht immer so reagiere, wie es die Analysten prognostizieren würden. Der Aktienexperte von "Der Aktionär" würde sich in diesem Fall nach der Börsenweisheit "The trend is your friend" richten. Der Trend zeige nach oben. Man kann die CTS EVENTIM-Aktie sicherlich noch kaufen und wenn es irgendwann eine Korrektur gibt, kann man sich überlegen, ob man die Position teilweise oder ganz aufgeben will, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.11.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: