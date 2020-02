XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des SDAX. Im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro. (27.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ticketing-Spezialisten und Veranstalters CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Das Coronavirus sorge dafür, dass Flüge storniert, Veranstaltungen abgesagt und Urlaubsplanungen ad acta gelegt würden. Unter den betroffenen Unternehmen sei auch CTS EVENTIM, der zuletzt zu den größten Verlierern im deutschen Nebenwertebereich gehört habe.Die CTS EVENTIM-Aktie sei um mehr als 15% auf unter 50 Euro abgerutscht und damit auf das tiefste Niveau seit Mitte November. Das deutsche Unternehmen leide besonders darunter, dass das öffentliche Leben in vielen Gegenden Norditaliens inzwischen praktisch stillstehe. Der Tickethändler und Veranstalter sei direkt betroffen, gehöre ihm doch der italienische Konzert- und Show-Veranstalter Vivo Concerti. Sollte sich die Panik europaweit ausbreiten, drohe ein massiver Einbruch des Geschäfts. Charttechnisch gelte es für die CTS EVENTIM-Aktie nun, sich nachhaltig über der psychologisch wichtigen 50-Euro-Marke festzusetzen.Das Coronavirus sollte in den nächsten Tagen weiter für Unruhe sorgen. Spekulative Anleger könnten kurzfristig auf fallende Kurse setzen, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2020)Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: