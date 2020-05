XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

37,68 EUR +5,43% (25.05.2020, 15:20)



Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

37,48 EUR +5,04% (25.05.2020, 15:34)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro. (25.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Event-Veranstalters und Tickethändlers CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Die Angst vor dem Ausmaß der Corona-Belastungen habe das Papier des Tickethändlers und Eventveranstalters in der vergangenen Woche erneut kräftig unter Druck gebracht. Die Corona-Pandemie habe das Geschäft von CTS EVENTIM stillgelegt. Der Start ins neue Jahr sei noch gut verlaufen, doch dann seien nach Verboten und Auflagen für Veranstaltungen in Zusammenhang mit Covid-19 Umsatz und Gewinn eingebrochen. Das Quartalsergebnis sei am Ende deutlich schlechter ausgefallen als vom Markt erwartet. Dass CTS EVENTIM derzeit keine solide Prognose geben könne, habe für zusätzliche Unsicherheit gesorgt.Der MDAX-Titel sei in jedem Fall stark angeschlagen. Am heutigen Montag könne die CTS EVENTIM-Aktie aber trotz der skeptischeren Analysten-Einschätzungen deutlich zulegen. Um mehr als fünf Prozent gehe es nach oben. Auch DER AKTIONÄR sehe die aktuelle Lage sehr schwierig für CTS EVENTIM. Inzwischen sei aber sehr viel Negatives im Kurs eingepreist. Wenn die Corona-Krise unter Kontrolle gebracht sei, dürfte das Unternehmen wieder ordentlich Gas geben können. Noch sei es allerdings nicht soweit. Deswegen sei Geduld gefragt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: