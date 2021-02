Erst wenn mittelfristig durch Impfungen Herden-Immunität eintrete und umsatzstarke Großveranstaltungen wieder stattfinden könnten, werde wohl auch die CTS EVENTIM-Aktie wieder weiter aufwärts streben.



Wer bereits investiert ist, bleibt mit Stopp-Order bei 40 Euro dabei, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Der von der Corona-Pandemie und seinen Kontaktbeschränkungen belastete Konzertveranstalter und Ticketverkäufer habe einen Vorstoß unternommen, der nun breit diskutiert werde. In einem Interview fordere der CTS EVENTIM-Chef, dass private Veranstalter künftig die Möglichkeit haben sollten, nur geimpfte Menschen für Veranstaltungen zuzulassen."Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen", habe CTS EVENTIM-Chef Klaus-Peter Schulenberg der "WirtschaftsWoche" gesagt. CTS EVENTIM habe bereits seine Systeme so eingerichtet, dass diese auch Impfausweise lesen könnten.Der Ticketing-Spezialist weise jedoch die Darstellung zurück, die Teilnahme an Veranstaltungen an eine Impfung gegen das Coronavirus binden zu wollen. Dies sei falsch.In Schleswig-Holstein habe das Gesundheitsministerium CTS EVENTIM mit der Vergabe von Impfterminen beauftragt. Für das Unternehmen sei das ein neues Geschäftsfeld in Zeiten, in denen durch die Corona-Beschränkungen die Veranstaltungsbranche weitgehend brach liege.Bundesjustizministerin Christina Lambrecht (SPD) habe am Mittwoch darauf hingewiesen, dass die von CTS geforderte Möglichkeit grundsätzlich legitim wäre. Das Thema werfe aber auch ethische Fragen auf. Am morgigen Donnerstag wolle der Deutsche Ethikrat um die Vorsitzende Alena Buyx eine Empfehlung "Besondere Regeln für Geimpfte?" vorstellen.Bundesjustizministerin Lambrecht habe keinen grundsätzlichen Einwand gegen den Appell des Unternehmens. "Es macht einen großen Unterschied, ob der Staat Grundrechte einschränken muss oder ob Private Angebote für bestimmte Personengruppen machen möchten", habe die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt.Der CTS EVENTIM-Aktie habe die Diskussion heute kaum geholfen. Der MDAX-Titel sei wieder unter seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gefallen.Seit dem Aufwärtssprung im November nach Bekanntgabe wirksamer Impfstoffe gegen das Coronavirus pendle die CTS EVENTIM-Aktie auf hohem Niveau zwischen etwa 48 und 55 Euro. Zum Erreichen alter Höchststände über 60 Euro bedürfe es wohl der weitgehenden Bewältigung der Corona-Pandemie. (Mit Material von dpa-AFX)