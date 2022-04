Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (08.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Veranstalters und Tickethändlers CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei CTS EVENTIM herrsche mittlerweile wieder deutlich bessere Stimmung als in den vergangenen Monaten. Erst kürzlich habe der Konzertveranstalter und Tickethändler starke Zahlen für das abgelaufene Jahr verkündet. Daneben winke noch eine Millionenentschädigung aus dem laufenden PKW-Maut-Urteil. Analysten würden den Daumen heben.Berenberg-Analyst Orgonas habe das Kursziel heute von 70 auf 80 Euro angehoben und die Einschätzung von "hold" auf "buy" hochgesetzt. Er begründe seine Einschätzung mit der steigenden Anzahl verkaufter Onlinetickets. Dadurch werde CTS wieder stark aus der Coronakrise hervorgehen können und befinde sich auf "Comeback-Tour", so Orgonas.Aufsehen habe CTS kürzlich mit Top-Zahlen für das abgelaufene Jahr erregt. Nach zwei verlustreichen Pandemiejahren habe der Konzern die Umsätze um 60 Prozent auf 407 Millionen Euro und Gewinne in Höhe von 88 Millionen Euro einfahren können.Der Vorstand habe aufgrund der bestehenden Risiken bisher keine Prognose für das laufende Jahr abgegeben. Doch mit den zunehmenden Corona-Lockerungen und der hohen Schadensersatzsumme deute einiges darauf hin, dass das Geschäft in diesem Jahr wieder Fahrt aufnehmen sollte. Die CTS-Aktie habe sich seit Anfang März deutlich erholt und um rund 20 Prozent zugelegt.Risikobewusste Anleger können weiter auf eine Fortsetzung der "Comeback-Tour" spekulieren, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2022)