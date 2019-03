Xetra-Aktienkurs CR Capital Real Estate-Aktie:

33,60 EUR 0,00% (25.03.2019, 14:47)



ISIN CR Capital Real Estate-Aktie:

DE000A2GS625



WKN CR Capital Real Estate-Aktie:

A2GS62



Ticker-Symbol CR Capital Real Estate-Aktie:

CRZK



Kurzprofil CR Capital Real Estate AG:



Die CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A2GS625, WKN A2GS62, Ticker-Symbol: CRZK) ist ein im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Immobilienunternehmen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der CR Capital Real Estate AG liegt in der Projektentwicklung mit dem Fokus auf den Wohnungsneubau vorwiegend für Selbstnutzer in den Städten Berlin, Leipzig und dem Berliner Umland. Dabei wird das günstige Marktumfeld genutzt, um durch den Verkauf von Wohnungen mit gehobener Ausstattung an guten Standorten zu einem attraktiven Preis/Leistungsverhältnis nachhaltige Erträge und Gewinne zu erwirtschaften. (25.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CR Capital Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, nimmt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A2GS625, WKN A2GS62, Ticker-Symbol: CRZK) unter die Lupe.Mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2018 habe die CR Capital Real Estate AG sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene neue Rekordwerte präsentiert. Die Umsatzerlöse in Höhe von 23,2 Mio. EUR würden gegenüber dem Vorjahreswert ein Umsatzplus in Höhe von 123% bedeuten. Parallel dazu sei das Nachsteuerergebnis um über 33% auf rund 7,7 Mio. EUR angehoben worden. Die GBC-Ergebnisprognose (GBC-Prognose: 7,0 Mio. EUR) wurde damit deutlich übertroffen, so der Aktienanalyst der GBC AG. (Analyse vom 25.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link