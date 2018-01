Nasdaq-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

USD 25,5246 +8,71% (02.01.2018, 15:43)



ISIN CRISPR Therapeutics-Aktie:

CH0334081137



WKN CRISPR Therapeutics-Aktie:

A2AT0Z



Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie Deutschland:

1CG



Nasdaq-Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie:

CRSP



Kurzprofil CRISPR Therapeutics AG:



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen mit Sitz in Zug. Die Aktie des Gen-Schere-Spezialisten wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats und Lang & Schwarz gehandelt. (02.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie von CRISPR Therapeutics (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) an Bord zu bleiben.Am letzten Handelstag des Jahres 2017 habe die CRISPR Therapeutics-Aktie ein neues Rekordhoch markiert und eine mehrmonatige Seitwärtsrange nach oben verlassen. Und das, obwohl sich mit Celgene vor dem Anstieg ein prominenter Großaktionär von einem großen Aktienpaket verabschiedet habe. Das Investoreninteresse an CRISPR Therapeutics wachse stark. Die große Frage laute nun, wer aufstocke bzw. sich die gut 4% an CRISPR Therapeutics, von denen sich Celgene getrennt habe, unter den Nagel gerissen habe. Ein prominenter Kandidat sei Vertex. Zudem würden auch Bayer und GlaxoSmithKline zu den Großaktionären gehören.Die Geduld habe sich bezahlt gemacht: 2017 hat "Der Aktionär" zwei Mal auf die spannende Entwicklung im Gen-Schere-Bereich aufmerksam gemacht und hochspekulativen Investoren zum Kauf der CRISPR Therapeutics-Aktie geraten.Börsenplätze CRISPR Therapeutics-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:20,80 EUR +15,52% (02.01.2018, 14:02)