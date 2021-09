XETRA-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,60 EUR +3,23% (01.09.2021, 09:40)



Tradegate-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,716 EUR +14,40% (01.09.2021, 09:53)



ISIN CO.DON-Aktie:

DE000A1K0227



WKN CO.DON-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol CO.DON-Aktie:

CNWK



Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die CO.DON AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (01.09.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).Trotz anhaltender Pandemiebelastungen im In- und Ausland hätten die veröffentlichten Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2021 im Rahmen der Erwartungen der Analysten gelegen. Auch das dritte Quartal 2021e sei nach ihrer Einschätzung planmäßig angelaufen: Seit Mitte August werde am Leipziger Standort das Kniegelenkknorpelprodukt Spherox für die klinische Anwendung produziert. Eventuellen Problemen innerhalb der Lieferkette, von denen zahlreiche Unternehmen im Halbjahr betroffen gewesen seien, habe Angabe gemäß durch Alternativlieferanten entgegengewirkt werden können.Auch das erste Halbjahr 2021 sei durch die Covid-19-Pandemie belastet worden. Zum einen, weil in den Krankenhäusern weiterhin Kapazitäten für Coronavirus-Patienten zu Lasten von planbaren Operationen freigehalten worden seien, zum anderen, weil die Anzahl der spontanen Operationen aufgrund des pandemiebedingten Rückgangs von Freizeitsportaktivitäten deutlich rückläufig gewesen sei. Damit hätten die Produkterlöse im ersten Halbjahr 2021 nur um +2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Inklusive der Erlöse aus einer Lizenzvereinbarung in Russland hätten die Umsätze mit EUR 3,2 Mio. dennoch um 15,1% über dem Vorjahreswert von EUR 2,8 Mio. und damit im Rahmen der Erwartungen der Analysten gelegen. Begünstigt durch die Einführung einer wiederverwendbaren Transportbox und einen Wechsel des Transportdienstleisters habe auch das operative Ergebnis mit EUR -5,8 Mio. trotz gestiegener Personalaufwendungen aufgrund des planmäßigen Hochfahrens des Produktionsstandorts Leipzig leicht über dem Vorjahreswert gelegen.Für das zweite Halbjahr 2021e erwarte der Vorstand eine Erholung der Produkterlöse, sowohl in Deutschland als auch in den Auslandsmärkten. Die Guidance, wonach CO.DON im laufenden Geschäftsjahr Erlöse zwischen EUR 9,5 und 10,5 Mio. und einen Nachsteuerverlust zwischen EUR -12 und -13 Mio. erzielen werde, sei zum Halbjahr bestätigt worden. Aufgrund der von den Analysten erwarteten, erheblichen Leistungsvorteile gegenüber der bisherigen Integrierten Isolator Technologie am Standort Teltow und deutlich höherer, auf den Auslandsmärkten erzielbarer durchschnittlicher Behandlungskosten für das Arzneimittel Spherox sei auch die Guidance des Vorstands, Ende nächsten Jahres den operativen Break-Even zu erreichen, aus Sicht der Analysten realistisch. Dabei sollte CO.DON auch von der jüngst erteilten Zulassung für die Indikationserweiterung von Spherox für den Einsatz bei Jugendlichen mit geschlossener Wachstumsfuge und einer möglichen Ausweitung der M-ACT auf den ambulanten Sektor profitieren.

Börsenplätze CO.DON-Aktie: